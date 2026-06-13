Rimini, torna il cinema alla Corte degli Agostiniani: estate di grandi film e ospiti internazionali

Dal 13 giugno al 26 agosto la rassegna estiva propone il meglio del cinema mondiale

Un Presidente della Repubblica giunto alla fine del suo mandato, chiamato a decidere sul destino di due persone. Due cinquantenni spiantati che attraversano la notte inseguendo l'ultimo bicchiere. Un eccentrico venditore di scarpe nella New York degli anni Cinquanta che rincorre la gloria attraverso il ping-pong. Uno scrittore che svuota cantine e taglia prati pur di non rinunciare alla propria vocazione. Una ragazza che cerca il proprio posto tra culture, lingue e identità diverse nella Taipei di oggi.

Sono solo alcune delle storie che accompagneranno l'estate della Corte degli Agostiniani, dove dal 13 giugno al 26 agosto torna uno degli appuntamenti più attesi e partecipati della stagione riminese. Un appuntamento che si rinnova da anni e che richiama spettatori di generazioni diverse attorno al piacere, sempre attuale, di vedere un film insieme.

Un cartellone tra grandi autori e nuove voci

La programmazione 2026 conferma la vocazione della rassegna a proporre il meglio del cinema contemporaneo, intrecciando grandi autori e nuove voci, opere premiate nei festival internazionali e titoli molto attesi dal pubblico. Da La grazia di Paolo Sorrentino a Amarga Navidad di Pedro Almodóvar, da Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson a Sentimental Value di Joachim Trier, fino ai nuovi film di Park Chan-wook, François Ozon, Richard Linklater, Bradley Cooper e Jafar Panahi, il cartellone disegna una geografia del cinema mondiale capace di raccontare il presente attraverso sguardi, linguaggi e sensibilità differenti.

Gli eventi speciali

Anche quest'anno la rassegna si intreccia con alcuni dei principali appuntamenti culturali dell'estate. Ad aprire la stagione, il 13 giugno, sarà Domani interrogo di Umberto Carteni, nell’ambito di Mare di Libri, il festival dei ragazzi che leggono. Torna poi la collaborazione con Cartoon Club, che porterà in arena cinema d'animazione, spettacoli e appuntamenti speciali, tra cui, sabato 18 luglio, l'omaggio felliniano firmato da Giorgio Cavazzano. Il Meeting per l'amicizia fra i popoli accompagnerà invece alcune proiezioni del cartellone, rafforzando quel dialogo tra cinema, cultura e società che da sempre caratterizza la rassegna.

Torna inoltre dal 3 all’11 luglio, tra Rimini e Riccione, l'Italian Global Series dedicato al mondo delle serie televisive. Dopo l’inaugurazione al Teatro Galli il 3 luglio e prima della serata di premiazione l’11 luglio sempre al Galli, tra il 4 e il 6 la Corte degli Agostiniani sarà uno dei luoghi riminesi della manifestazione, dove il pubblico potrà incontrare alcuni tra i più importanti protagonisti della serialità internazionale. Tra gli ospiti annunciati: Carlton Cuse, storico showrunner di Lost, Sabrina Ferilli, Marco Giallini, John Ridley, Robert Powell, Sally Wainwright e molti altri autori, interpreti e produttori chiamati a dialogare con il pubblico attraverso incontri, conversazioni e anteprime.

Tra gli appuntamenti speciali della stagione, sabato 22 agosto l’omaggio al Fellini Award 2026 Wes Anderson, autore tra i più originali e influenti del cinema contemporaneo.

Anche quest'anno la rassegna aderisce a “Cinema revolution”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e che prevede biglietti a 3,50 per i film italiani ed europei.

Il programma completo e tutte le informazioni al sito bibliotecagambalunga.it/cineteca/programmazione

Un luogo dove il cinema continua ad avere senso

“Per due mesi il grande schermo tornerà così a trasformare la Corte in una piazza di incontro e di racconto – spiega il direttore della Cineteca Marco Leonetti - Un luogo dove vedere un film e condividere uno spazio, un'emozione, una discussione. Perché il cinema continua a essere questo: storie che prendono vita davanti a una comunità di spettatori. E la Corte degli Agostiniani, estate dopo estate, rimane uno dei luoghi in cui questa esperienza conserva intatto il suo significato e il suo fascino”.