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Auto si ribalta in via Santarcangiolese: conducente in ospedale in elisoccorso

il veicolo ha urtato un cordolo finendo fuori strada, ancora da chiarire la dinamica

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
13 giugno 2026 11:31
Auto si ribalta in via Santarcangiolese: conducente in ospedale in elisoccorso -
Santarcangelo di Romagna
Cronaca
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Sono ancora in fase di accertamento le cause dell'incidente avvenuto questa mattina, sabato 13 giugno, in via Santarcangiolese a Rimini. Verso le 11 un'auto che procedeva in direzione Santarcangelo, ha urtato il cordolo ribaltandosi. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi i Vigili del Fuoco e personale del 118. L'autista, un 80enne, è stato trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena.

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