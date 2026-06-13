Auto si ribalta in via Santarcangiolese: conducente in ospedale in elisoccorso
il veicolo ha urtato un cordolo finendo fuori strada, ancora da chiarire la dinamica
A cura di Grazia Antonioli
13 giugno 2026 11:31
Sono ancora in fase di accertamento le cause dell'incidente avvenuto questa mattina, sabato 13 giugno, in via Santarcangiolese a Rimini. Verso le 11 un'auto che procedeva in direzione Santarcangelo, ha urtato il cordolo ribaltandosi. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi i Vigili del Fuoco e personale del 118. L'autista, un 80enne, è stato trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena.