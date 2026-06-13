Auto si ribalta in via Santarcangiolese: conducente in ospedale in elisoccorso

il veicolo ha urtato un cordolo finendo fuori strada, ancora da chiarire la dinamica

Sono ancora in fase di accertamento le cause dell'incidente avvenuto questa mattina, sabato 13 giugno, in via Santarcangiolese a Rimini. Verso le 11 un'auto che procedeva in direzione Santarcangelo, ha urtato il cordolo ribaltandosi. Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi i Vigili del Fuoco e personale del 118. L'autista, un 80enne, è stato trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena.