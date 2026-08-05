Ricercato per pedopornografia, arrestato in un hotel di Rimini

L'uomo, ricercato anche a livello internazionale, è uno dei tre arresti eseguiti dalla Squadra Mobile di Rimini. In carcere anche un condannato per un investimento

Era ricercato anche a livello internazionale per una condanna legata alla produzione e diffusione di materiale pedopornografico, ma è stato rintracciato dalla Polizia di Stato mentre soggiornava in un hotel di Rimini insieme alla moglie. L'uomo, condannato a un anno e sei mesi di carcere, è uno dei tre arrestati eseguiti nella giornata di ieri dagli agenti della Squadra Mobile.

Nel corso della stessa operazione, la Polizia ha arrestato anche un uomo condannato a quattro anni e due mesi di reclusione per un grave incidente stradale avvenuto nel 2021. Secondo quanto ricostruito, aveva investito un uomo provocandogli gravi ferite per poi allontanarsi senza fermarsi. Dopo essere stato rintracciato dagli agenti, è stato portato in carcere.

Il terzo arrestato è un italiano condannato a tre anni e sei mesi per ricettazione e vendita di prodotti con marchi contraffatti. È stato trovato nella propria abitazione a Rimini e accompagnato in carcere. I tre arresti sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile di Rimini nell'ambito dell'attività di ricerca delle persone destinatarie di condanne definitive.