Rifiuti abbandonati a Marebello: sacchi e sfalci accanto ai cassonetti
Per le vostre segnalazioni WhatsApp 347 8809485
A cura di Redazione
16 settembre 2025 16:53
Un lettore di Altarimini ha segnalato ancora una volta il problema dei rifiuti abbandonati in via Vico 7 a Marebello di Rimini. Sacchi dell’immondizia e sfalci d’erba sono stati lasciati accanto ai cassonetti pubblici, creando disordine e degrado urbano. La situazione, già denunciata in passato, evidenzia la necessità di maggiore controllo e sensibilizzazione dei cittadini.
Per le vostre segnalazioni WhatsApp 347 8809485