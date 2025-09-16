Rifiuti abbandonati a Marebello: sacchi e sfalci accanto ai cassonetti

Per le vostre segnalazioni WhatsApp 347 8809485

Un lettore di Altarimini ha segnalato ancora una volta il problema dei rifiuti abbandonati in via Vico 7 a Marebello di Rimini. Sacchi dell’immondizia e sfalci d’erba sono stati lasciati accanto ai cassonetti pubblici, creando disordine e degrado urbano. La situazione, già denunciata in passato, evidenzia la necessità di maggiore controllo e sensibilizzazione dei cittadini.

