Riforestazione urbana, 250 nuovi alberi tra Scacciano e Villaggio Argentina

In occasione della Giornata della Terra avviato un intervento di compensazione legato alla nuova bretella della Statale 16 per migliorare qualità dell’aria e verde pubblico

Nella giornata mondiale della terra si è avviata un’importante opera di riforestazione urbana allo scopo di mitigare l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria. L’intervento, attuato dalla società Autostrade, rientra nell’ambito delle opere di compensazione legate alla realizzazione della nuova bretella della Statale 16 e prevede la messa a dimora di circa 250 nuove piante ad alto fusto sul territorio.

Si tratta di una scelta fortemente voluta dall’amministrazione comunale, che continua a porre al centro delle proprie politiche il tema della qualità della vita dei cittadini, promuovendo interventi mirati alla salvaguardia ambientale e allo sviluppo equilibrato del territorio.

Le piantumazioni interesseranno in particolare le aree di Scacciano e Villaggio Argentina, con una distribuzione capillare volta a rafforzare e ampliare le aree verdi esistenti. Oltre 30 alberi saranno piantati nel parco di via De Medici a Scacciato, più di 70 alberature sono destinate ad una nuova area di proprietà comunale di 8.000 metri quadrati, lungo via Molara, situata tra l’abitato di Scacciano e la zona industriale di Raibano, con funzione di “cuscinetto verde”. Diverse decine di piante saranno messe a dimora nelle rotatorie di Villaggio Argentina e ulteriori piantumazioni interesseranno le aiuole delle principali viabilità cittadine.

“L’obiettivo dell’intervento – commenta il Sindaco Fabrizio Piccioni – è quello di mitigare gli impatti del consumo del suolo dovuto alla realizzazione della bretella di collegamento con Riccione, che insiste in particolar modo nei territori di Scacciato e Villaggio Argentina. Di qui la scelta di incrementare la presenza di verde urbano attraverso essenze ad alto fusto, capaci di contribuire in modo significativo alla mitigazione dell’inquinamento atmosferico e al miglioramento della qualità dell’aria. Un’azione concreta che punta a rendere il territorio più vivibile e sostenibile, con benefici diretti per la salute e il benessere della comunità”.