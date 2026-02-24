Riforma costituzionale al centro del dibattito pubblico a Rimini

La Camera Penale di Rimini e AIGA promuovono un confronto sulla separazione delle carriere dei magistrati

Si terrà venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 19:30, presso la Cineteca Comunale di Rimini, in via Gambalunga n. 27, un incontro pubblico, libero e aperto alla cittadinanza dedicato alla riforma costituzionale ed alle ragioni del sì sulla riforma costituzionale in materia di separazione delle carriere, oggetto del quesito referendario previsto per il 22 e 23 marzo 2026.

L’incontro vedrà la partecipazione della Sen. Francesca Scopelliti, Presidente della Fondazione Enzo Tortora e compagna di Enzo Tortora, nonché dell’Avv. Beniamino Migliucci, Presidente della Fondazione dell’Unione delle Camere Penali Italiane.

Di recente, la Sen. Scopelliti ha pubblicato il volume “Enzo Tortora. Lettere a Francesca”, che raccoglie le lettere scritte dal celebre presentatore televisivo alla sua compagna durante il periodo della detenzione. L’opera nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Enzo Tortora e l’Unione delle Camere Penali Italiane e propone numerosi spunti di riflessione sulla necessità della riforma relativa alla separazione delle carriere dei magistrati e all’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, temi al centro del quesito referendario del 22 e 23 marzo.

L’iniziativa è organizzata dal Camera Penale di Rimini, aderente al Comitato per il Sì dell’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) e dall’ Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione di Rimini, aderente al Comitato Giovani Avvocati per il Sì.

Dopo i saluti dell’Avv. Tiziana Casali, Presidente della Camera Penale di Rimini e dell’Avv. Francesca Burbuglini, Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) sez. Rimini e referente territoriale dei giovani avvocati per il sì, interverranno la Sen. Francesca Scopelliti e l’Avv. Beniamini Migliucci. Modererà l’incontro l’Avv. Enrico Amati (membro della Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane)