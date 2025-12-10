Riforma della giustizia, Grosso: “Giudici più impauriti”. A Rimini cresce l’impegno del comitato

Il "Fronte del No" scende in piazza. Magistrati e cittadini uniti per informare: "Basta dogmi e barzellette"

Nel dibattito nazionale sulla riforma della giustizia si fa sempre più attivo il ruolo dei comitati territoriali contrari alla proposta. Tra questi, anche a Rimini si intensifica il lavoro di informazione e coinvolgimento dei cittadini, grazie alla presenza della sostituta procuratrice Sara Posa, parte del coordinamento che opera nell’area emiliano-romagnola.

Secondo quanto spiegato da Alberto Grosso, tra i promotori del fronte del “no”, i comitati stanno organizzando iniziative pubbliche per offrire strumenti di approfondimento indipendenti e raggiungere non solo gli addetti ai lavori ma anche la società civile. L’obiettivo è stimolare un confronto concreto, svincolato – sottolinea Grosso – da “barzellette, dogmi e asserzioni non provate” che spesso avrebbero caratterizzato la comunicazione dei sostenitori della riforma.

A Bologna il coordinamento è guidato dal magistrato in pensione Francesco Maria Caruso, già presidente dei tribunali di Ferrara, Reggio Emilia e Bologna. Caruso evidenzia come il lavoro si concentri ormai soprattutto sui cittadini: studenti, associazioni, elettori. L’intento è favorire un’informazione puntuale che possa anche portare qualcuno a rivedere la propria posizione.

Nel gruppo territoriale, oltre a Posa di Rimini, figurano il giudice Domenico Truppa, la docente dell’Università di Bologna Stefania Pellegrini e l’avvocato ravennate Andrea Valentinotti. La loro azione mira a spiegare come, a loro giudizio, la riforma rischierebbe di aumentare la pressione sui magistrati, rendendoli “più impauriti” e meno autonomi.

Tra le iniziative previste nel percorso di sensibilizzazione, oggi al Modernissimo di Bologna sarà proiettato il film Camera di Consiglio, con la partecipazione di Pietro Grasso. Domani, invece, al cinema Corso di Carpi il procuratore di Napoli Nicola Gratteri e il professor Antonio Nicaso dialogheranno con il giornalista Pierluigi Senatore.