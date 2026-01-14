Rigassificatore di Piombino, Snam chiede la proroga dell’autorizzazione

La richiesta presentata a fine 2025: l’attuale via libera scade nel luglio 2026

Snam ha presentato la richiesta di proroga dell’autorizzazione unica per la permanenza del rigassificatore Italis Lng (ex Golar Tundra) nel porto di Piombino, in provincia di Livorno. La domanda è stata inoltrata alla fine del 2025, in vista della scadenza dell’autorizzazione attualmente in vigore, prevista per luglio 2026.

L’impianto galleggiante di rigassificazione è operativo nel porto toscano dal 2023 ed è considerato strategico per il rafforzamento della sicurezza energetica nazionale, soprattutto alla luce della riduzione delle forniture di gas dalla Russia. La proroga consentirebbe di proseguire le attività oltre il termine inizialmente stabilito, in attesa di soluzioni strutturali alternative o del trasferimento dell’impianto in un altro sito.

La richiesta riapre il confronto istituzionale e territoriale sul futuro del rigassificatore, già al centro di dibattiti politici e opposizioni locali sin dal suo arrivo a Piombino. Ora spetterà alle autorità competenti valutare l’istanza e definire tempi e modalità dell’eventuale estensione dell’autorizzazione.