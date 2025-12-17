Rigenerazione urbana e commercio locale, dialogo aperto tra Confcommercio e Comune di Riccione

Confcommercio e amministrazione comunale a confronto su sicurezza, innovazione e valorizzazione degli hub urbani.

“In municipio a Riccione ho avuto il piacere di incontrare la sindaca Daniela Angelini insieme al presidente della delegazione di Confcommercio Riccione, Alfredo Rastelli, in un clima di dialogo aperto e costruttivo. È stata l’occasione per consegnare ufficialmente il documento di proposte sulla rigenerazione urbana ‘La città che cambia’, elaborato da Confcommercio provinciale come contributo concreto al futuro delle nostre città.” Lo afferma il presidente provinciale di Confcommercio Giammaria Zanzini “Il documento nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione delle istituzioni una visione condivisa e una base di lavoro comune, capace di sostenere e rilanciare il commercio di vicinato, che rappresenta un presidio economico, sociale e identitario fondamentale per la qualità della vita urbana. La riflessione si inserisce nel percorso avviato dalla nuova Legge regionale 12/2023 sull’Economia urbana, che offre strumenti e opportunità importanti per innovare e qualificare la rete commerciale e dei servizi.

Oggi le imprese affrontano difficoltà sempre più complesse: l’aumento dei costi degli affitti, la burocrazia, il calo del potere di spesa delle famiglie, ma anche fenomeni di degrado e insicurezza che incidono sulla vivibilità. A questo si aggiunge una competizione spesso squilibrata con le grandi superfici di vendita e con il commercio digitale globale, oltre alla diffusione di attività di bassa qualità che rischiano di snaturare intere aree, anche di grande valore. Non possiamo accettare passivamente questa deriva.

Durante l’incontro abbiamo approfondito il tema degli Hub urbani e di prossimità presentati dal Comune di Riccione – Ceccarini-Dante, Paese e Abissinia – progetti sui quali desidero esprimere un plauso all’amministrazione, che ha creduto fin da subito in questa opportunità e ha scelto di presentare percorsi condivisi. Saremo al fianco del Comune affinché questi hub diventino concreti e operativi, anche attraverso gli opportuni regolamenti”.