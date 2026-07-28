“Rim Rimini in Musica” torna all’Arena Francesca da Rimini con Lea Gavino e Margherita Vicario

Dal 30 luglio al 1° agosto la quarta edizione della rassegna organizzata da Nove Eventi e Comune di Rimini propone tre serate gratuite dedicate alla musica italiana

Nove Eventi, in collaborazione con il Comune di Rimini, presenta la quarta edizione di “Rim Rimini in Musica”, la rassegna musicale che si terrà dal 30 luglio a sabato1 agosto presso l'Arena Francesca da Rimini (Ingresso gratuito). Giovedì 30 luglio sul palco all’ombra di Castel Sismondo arrivano Lea Gavino e Margherita Vicario.

Lea Gavino - Dopo la partecipazione al Concertone del Primo Maggio a Roma, Lea Gavino si esibirà dal vivo con l’11 volte tour -prodotto e organizzato da Vivo Concerti- la prima tournée della cantautrice che la porterà a incontrare il suo pubblico in molti festival italiani. Il tour sarà l’occasione per portare dal vivo i brani dell’EP 11 Volte.

Margherita Vicario - Cantautrice, attrice e regista, è una delle voci più originali della scena artistica italiana contemporanea. La sua ricerca unisce musica, cinema e linguaggi performativi in una cifra autoriale riconoscibile, capace di affrontare temi sociali e generazionali con ironia, libertà espressiva e forte impatto visivo.

Apertura della serata: Nicola Ferrari (rocker Sassolese con 1 album ed 1 EP all’attivo. Attualmente in tour); Magenta #9, BeaMakk (cantautrice, attrice e content creator, nel 2025 la sua community supera complessivamente 1,2 milioni di follower) e Elia27.