Rimini, 10 agosto 2026 — Meteo: giornata estiva con cielo sereno e picchi di caldo

Rimini, 10 agosto 2026: sole prevalente, nessuna pioggia e temperature in aumento fino a circa 35–36 °C. Previsioni orarie per organizzare la giornata.

L'estate rimane protagonista a Rimini: domani la giornata si presenta con sole e un progressivo aumento delle temperature. Nei paragrafi che seguono troverete il dettaglio orario per pianificare al meglio attività all'aperto e precauzioni da adottare nelle ore più calde.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo limpido e assenza di precipitazioni. Temperatura intorno a 26,6 °C, umidità 44%, pressione 1015 hPa. Vento debole da SSW a circa 1,8 m/s (raffiche fino a 1,7 m/s). Visibilità 10 km. Precipitazioni attese: 0 mm.

Prima mattina (03:00): ancora cielo sereno con lieve calo termico rispetto alla mezzanotte: 26,0 °C, umidità 48%, pressione 1014 hPa. Vento molto debole da WSW a 1,2 m/s (raffiche 1,2 m/s). Precipitazioni: 0 mm.

Mattina (06:00): aumento sensibile della temperatura già al mattino: 29,6 °C, umidità 43%, pressione 1015 hPa. Vento leggero da WNW a 1,5 m/s. Cielo sereno e precipitazioni assenti (0 mm).

Mezza mattinata (09:00): condizione di sole pieno con temperature elevate: 34,3 °C, umidità 39% e pressione 1016 hPa. Vento da N a circa 3,5 m/s (raffiche 2,9 m/s). L'indice di comfort termico peggiora: felt like circa 35,6 °C. Nessuna precipitazione (0 mm).

Mezzogiorno (12:00): picco di caldo previsto attorno a mezzogiorno con 35,6 °C e umidità molto bassa (37%), pressione 1015 hPa. Vento moderato da NE a 4,9 m/s (raffiche fino a 4,1 m/s). Feels like stimato ~37,4 °C. Cielo quasi completamente sereno, precipitazioni assenti (0 mm).

Primo pomeriggio (15:00): persistono le condizioni calde con 35,5 °C, umidità 38% e pressione 1013 hPa. Vento da E/ENE intorno a 4,5 m/s con raffiche fino a 5,2 m/s; cielo quasi sereno (poche nubi). Precipitazioni previste: 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00): lieve calo termico a 32,8 °C, umidità 43% e pressione 1013 hPa. Vento da SE debole-moderato a 2,8 m/s (raffiche ~3,0 m/s). Cielo per lo più sereno, nessuna pioggia (0 mm).

Sera (21:00): serata calda ma in diminuzione, temperatura intorno a 30,2 °C, umidità 44% e pressione 1014 hPa. Vento debole da S a 2,0 m/s (raffiche 2,2 m/s). Cielo sereno con al massimo qualche nube sottile; precipitazioni assenti (0 mm).

Riepilogo del giorno

Giornata a Rimini all'insegna del sole e del caldo: cielo sereno, nessuna precipitazione (0 mm) e massime attorno ai 35–36 °C con sensazione termica fino a circa 37 °C nelle ore centrali. Venti generalmente deboli o moderati a tratti, umidità relativamente bassa. Raccomandazioni: idratarsi, evitare esposizione prolungata al sole nelle ore centrali e prestare attenzione alle persone più fragili.