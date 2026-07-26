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Rimini, 27 luglio 2026: giornata prevalentemente soleggiata e calda, previsioni orarie

Previsioni per Rimini il 27 luglio 2026: cielo sereno, temperature fino a 30°C, brezze leggere e precipitazioni assenti. Dettaglio orario.

A cura di Redazione
26 luglio 2026 15:00
Rimini, 27 luglio 2026: giornata prevalentemente soleggiata e calda, previsioni orarie -
Meteo
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Un promemoria per chi vuole pianificare la giornata: domani a Rimini si prospetta una giornata asciutta e in prevalenza soleggiata con temperature estive. Scorrendo il dettaglio orario troverete le condizioni per ogni fascia, utili per mare, attività all'aperto o spostamenti serali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)nubi sparse. Temperatura intorno a 23,2 °C (sensazione 23,1 °C). Umidità 59%, punto di rugiada 14,1 °C. Pressione 1011 hPa. Vento da 210° (circa SSW) a 4,1 m/s con raffiche fino a 5,1 m/s. Nuvolosità 28%, visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm (pop 0%).

Prima mattina (03:00)cielo sereno. Temperatura minima prevista 23,1 °C (sensazione 23,2 °C). Umidità più alta al 68%, punto di rugiada 15,5 °C. Pressione 1011 hPa. Vento debole da 246° (WSW) a 2,5 m/s, raffiche fino a 3,3 m/s. Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm (pop 0%).

Mattina (06:00)cielo sereno. Graduale aumento termico a 24,7 °C (sensazione 24,7 °C). Umidità 58%, punto di rugiada 15,4 °C. Pressione 1012 hPa. Vento molto debole da 265° (ovest) a 0,7 m/s, raffiche leggere 0,9 m/s. Visibilità ottimale. Precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00)cielo sereno e rapido riscaldamento: 28,8 °C (sensazione 29,3 °C). Umidità 49%, punto di rugiada 15,6 °C. Pressione 1014 hPa. Vento da 49° (NE) a 2,9 m/s, raffiche fino a 1,9 m/s (raffiche contenute). Nuvolosità nulla, visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm.

Mezzogiorno (12:00)cielo sereno con massima vicina: 30,3 °C (sensazione 31,6 °C). Umidità 51%, punto di rugiada 16,8 °C. Pressione 1013 hPa. Vento da 47° (NE) più sostenuto a 5,9 m/s, raffiche fino a 3,7 m/s. Nuvole assenti, ottima visibilità. Precipitazioni: 0 mm (pop 0%).

Primo pomeriggio (15:00)poche nuvole. Temperatura attesa 30,0 °C (sensazione 31,1 °C). Umidità 50%, punto di rugiada 16,7 °C. Pressione 1013 hPa. Vento ruota a 99° (E) a 4,1 m/s, raffiche 3,6 m/s. Copertura nuvolosa ridotta (~12%). Precipitazioni: 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00)cielo sereno. Leggera diminuzione termica a 28,5 °C (sensazione 29,9 °C). Umidità risale al 58%, punto di rugiada 17,9 °C. Pressione 1014 hPa. Vento da 130° (SE) a 4,6 m/s, raffiche fino a 6,4 m/s. Visibilità 10.000 m. Precipitazioni: 0 mm.

Sera (21:00)cielo sereno e serata calda: 28,0 °C (sensazione 30,2 °C). Umidità 66%, punto di rugiada 18,1 °C. Pressione 1015 hPa. Vento da 162° (SSE) a 3,3 m/s, raffiche fino a 4,2 m/s. Condizioni asciutte, visibilità ottima. Precipitazioni: 0 mm (pop 0%).

Riepilogo del giorno

Giornata asciutta e in prevalenza soleggiata a Rimini il 27 luglio 2026, con temperature in aumento fino a circa 30 °C nelle ore centrali e sensazione di caldo superiore al valore termico reale. Venti deboli-moderati con brezza variabile; nessuna precipitazione attesa. Condizioni favorevoli per attività all'aperto e balneazione, consigliata comunque attenzione alle ore più calde.

Previsioni meteo 27 luglio 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +23.2° (perc. +23.1°)
Precip. -
Vento 4.1 SO (max 5.1)
Umidità 59%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.1° (perc. +23.2°)
Precip. -
Vento 2.5 SO (max 3.3)
Umidità 68%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.7° (perc. +24.7°)
Precip. -
Vento 0.7 O (max 0.9)
Umidità 58%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.8° (perc. +29.3°)
Precip. -
Vento 2.9 NE (max 1.9)
Umidità 49%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.3° (perc. +31.6°)
Precip. -
Vento 5.9 NE (max 3.7)
Umidità 51%
15:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +30.0° (perc. +31.1°)
Precip. -
Vento 4.1 E (max 3.6)
Umidità 50%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.5° (perc. +29.9°)
Precip. -
Vento 4.6 SE (max 6.4)
Umidità 58%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.0° (perc. +30.2°)
Precip. -
Vento 3.3 S (max 4.2)
Umidità 66%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.4° (perc. +26.4°)
Precip. -
Vento 1.7 S (max 2.0)
Umidità 66%
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