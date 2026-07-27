Rimini, 28 luglio 2026 — Sole e brezze leggere: previsioni orarie

Previsioni per Rimini il 28 luglio 2026: giornata prevalentemente soleggiata, temperature 24–31 °C e venti deboli. Dettaglio orario.

L'anticiclone mantiene condizioni stabili su Rimini per la giornata del 28 luglio 2026. Nonostante il caldo tipico del periodo, la presenza di ventilazione debole e cielo sereno renderà la giornata gradevole per le attività all'aperto; nei paragrafi seguenti trovi il dettaglio orario per programmare al meglio la tua giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno, temperature intorno a 27,1 °C (percepito 28,9 °C). Umidità 68%, pressione 1016 hPa, punto di rugiada 17,8 °C. Vento debole da SE a 1,5 m/s con raffiche fino a 1,9 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm), visibilità 10.000 m.

Prima mattina (03:00) — Ancora cielo sereno e temperature in lieve calo a 24,6 °C (percepito 25,1 °C). Umidità 75%, pressione 1017 hPa, punto di rugiada 18,3 °C. Vento debole da SE a 2,1 m/s, raffiche 2,7 m/s. Nessuna pioggia prevista (0 mm).

Mattina (06:00) — Mattinata limpida con cielo sereno e temperatura sui 24,9 °C (percezione 25,3 °C). Umidità 70%, pressione 1019 hPa, punto di rugiada 19,2 °C. Vento da E-SE a 2,4 m/s con raffiche fino a 4,0 m/s. Precipitazioni assenti, visibilità 10.000 m.

Mezza mattinata (09:00) — Sole pieno e cielo sereno, temperatura in aumento a 27,7 °C (percepito 29,1 °C). Umidità 61%, pressione 1019 hPa, punto di rugiada 19,4 °C. Brezza moderata da E a circa 4,5 m/s, raffiche 4,4 m/s. Probabilità di pioggia nulla (0 mm).

Mezzogiorno (12:00) — Punte calde della giornata con 30,5 °C e percepita fino a 33,7 °C: giornata tipicamente estiva e soleggiata (cielo sereno). Umidità 59%, pressione 1020 hPa, punto di rugiada 19,1 °C. Vento da ENE intorno a 4,5 m/s, raffiche circa 3,9 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Primo pomeriggio (15:00) — Ancora cielo sereno e temperatura in lieve discesa a 27,7 °C (percepito 28,5 °C). Umidità 54%, pressione 1019 hPa, punto di rugiada 17,3 °C. Vento da ENE a 3,8 m/s con raffiche fino a 3,8 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm), buona visibilità.

Tardo pomeriggio (18:00) — Sole e cielo sereno con 27,8 °C e percepita 29,1 °C. Umidità 59%, pressione 1019 hPa, punto di rugiada 17,4 °C. Vento più debole da E a 2,1 m/s, raffiche fino a 2,5 m/s. Nessuna pioggia attesa (0 mm).

Sera (21:00) — Cielo sereno e temperature più piacevoli intorno a 25,4 °C (percepito 25,7 °C). Umidità 63%, pressione 1019 hPa, punto di rugiada 16,9 °C. Vento molto debole da SSE a 1,4 m/s con raffiche 1,5 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm), visibilità 10.000 m.

Riepilogo del giorno

Giornata del 28 luglio 2026 a Rimini caratterizzata da sole prevalente e assenza di precipitazioni. Temperature tra circa 24,6 °C nelle ore più fresche e picchi attorno a 30,5 °C a mezzogiorno; sensazione di caldo locali nelle ore centrali. Venti generalmente deboli a moderati (1,4–4,5 m/s), condizioni ideali per attività all'aperto ma consigliato idratarsi nelle ore più calde.