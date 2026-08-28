Rimini, 29 agosto 2026 — giornata stabile con caldo estivo e cieli variabili

Previsioni per Rimini, 29 agosto 2026: tempo stabile, massime intorno a 31.6°C, vento debole da SW e probabilità di pioggia trascurabile.

Domani a Rimini è attesa una giornata generalmente stabile e tipicamente estiva: poche precipitazioni e una nuvolosità variabile che lascerà spazio a ampie schiarite nel corso del pomeriggio. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la tua giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo con poche nuvole, temperatura intorno a 28.0°C, umidità 57%. Vento da SW a circa 4.6 m/s con raffiche fino a 9.9 m/s. Pressione 1012 hPa, visibilità buona (10 km). Probabilità di pioggia trascurabile (0%, accumuli nulli).

Prima mattina (03:00): Cielo coperto, temperatura in lieve calo a 26.2°C, umidità sale al 64%. Vento ancora da SW a 4.8 m/s con raffiche intorno a 9.8 m/s. Pressione 1011 hPa. Condizioni asciutte, precipitazioni improbable (0%).

Mattina (06:00): Ancora cielo coperto, temperatura 25.6°C, umidità 69% e punto di rugiada 19.9°C: aria relativamente umida. Vento molto debole, circa 0.7 m/s. Pressione 1013 hPa; nessuna pioggia prevista.

Mezza mattinata (09:00): Cielo coperto, aumento termico a 28.9°C, umidità crolla al 36% e punto di rugiada scende a 14.2°C: sensazione più asciutta. Vento da SW intorno a 3.1 m/s con raffiche fino a 5.7 m/s. Tempo stabile, 0% di probabilità di precipitazioni.

Mezzogiorno (12:00): Nubi sparse ma prevalgono le schiarite, temperatura intorno a 31.1°C (percepita ~30.1°C), umidità 33%. Vento debole a 1.2 m/s, pressione 1013 hPa. Giornata calda ma non afosa; pioggia assente.

Primo pomeriggio (15:00): Cielo sereno con la massima prevista di 31.6°C, umidità 33% e punto di rugiada 12.1°C. Vento da SW moderato debole a 2.5 m/s con raffiche fino a 6.1 m/s. Ottime condizioni per attività all'aperto, senza precipitazioni.

Tardo pomeriggio (18:00): Cielo sereno, temperatura in calo a 28.1°C, umidità 39%. Vento molto debole da Sud a 0.9 m/s. Pressione 1013 hPa, visibilità 10 km. Tempo asciutto e stabile.

Sera (21:00): Nubi sparse, temperatura intorno a 24.1°C, umidità 38% e punto di rugiada 9.2°C. Vento da SW a 2.4 m/s con leggere raffiche; pressione 1014 hPa. Notte serena o parzialmente nuvolosa, nessuna precipitazione attesa (0%).

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente stabile a Rimini il 29 agosto 2026: temperature elevate con massima sui 31.6°C e minime intorno ai 24–26°C, vento debole in prevalenza da SW e probabilità di pioggia praticamente nulla. Nuvolosità variabile, con cielo più coperto nelle ore notturne e mattutine e schiarite ampie nel pomeriggio.