Rimini, 29 luglio 2026: giornata stabile e molto calda con cielo sereno

A Rimini il 29 luglio 2026 tempo stabile e sereno: caldo intenso al pomeriggio, vento debole e precipitazioni assenti. Consigli pratici e dettagli orari.

L’alta pressione insiste sulla costa adriatica: per Rimini si profila una giornata prevalentemente serena e asciutta, con temperature in deciso aumento verso il pomeriggio. Di seguito il dettaglio orario e qualche indicazione pratica per affrontare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno e temperatura intorno a 25,4 °C. Umidità al 65% e punto di rugiada a 16,3 °C; la sensazione termica è di circa 25,7 °C. Vento molto debole da 219° (SW) a 0,7 m/s con raffiche fino a 0,93 m/s. Visibilità buona (10.000 m). Probabilità di precipitazione trascurabile (0 mm).

Prima mattina (03:00): ancora sereno, temperatura in lieve calo a 24,8 °C e umidità al 62%. Pressione intorno a 1019 hPa. Vento debole da 224° (SW) a 1,6 m/s (raffiche 1,5 m/s). Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Mattina (06:00): cielo terso, temperatura 27,0 °C e umidità al 53%; il punto di rugiada scende a 14,8 °C. Sensazione termica attorno a 27,6 °C. Vento molto leggero da 250° (WSW) a 0,8 m/s. Condizioni stabili, precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00): aumento marcato della temperatura a 30,9 °C; cielo sereno e umidità che scende al 47%. Vento moderatamente debole da 59° (NE) a 3,0 m/s (raffiche 2,36 m/s). Sensazione termica più elevata: 31,9 °C. Precipitazioni non previste.

Mezzogiorno (12:00): picco di calore in avvicinamento con 32,4 °C, umidità 50% e punto di rugiada 17,2 °C. Pressione 1019 hPa. Vento da NE a 4,0 m/s (raffiche fino a 2,78 m/s). Sensazione resa più intensa del caldo: 35,1 °C. Tempo stabile e soleggiato, precipitazioni 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00): temperatura massima della giornata intorno a 33,1 °C, cielo sereno e umidità 51%. Vento da 76° (E) a 3,2 m/s con raffiche a 3,34 m/s. Sensazione di caldo accentuata: 36,8 °C; raccomandati idratazione e protezione solare nelle ore centrali.

Tardo pomeriggio (18:00): lieve calo a 29,9 °C, umidità in aumento al 58% e sensazione termica circa 32,2 °C. Vento debole da 121° (SE) a 2,6 m/s (raffiche 2,94 m/s). Cielo ancora sereno e assenza di piogge (0 mm).

Sera (21:00): sereno, temperatura attorno a 28,2 °C e umidità 59%. Vento molto debole da 146° (SSE) a 1,4 m/s (raffiche 1,4 m/s). Sensazione termica 29,6 °C. Notte calda ma stabile, precipitazioni assenti.

Riepilogo del giorno

Giornata caratterizzata da un campo di alta pressione e cielo sereno per l'intero arco del giorno a Rimini. Temperatura massima prossima ai 33 °C con sensazione di caldo più elevata nelle ore centrali (fino a ~36,8 °C). Vento generalmente debole (soprattutto da NE/E nelle ore diurne), pressione stabile intorno a 1017-1020 hPa e precipitazioni assenti (0 mm). Consigli: limitare l'esposizione al sole tra le 11:00 e le 16:00, bere regolarmente e usare protezione solare.