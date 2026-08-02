Rimini, 3 agosto 2026: giornata di cielo sereno e caldo estivo

Previsioni per Rimini il 3 agosto 2026: sole prevalente, temperature in crescita e brezze deboli. Dettaglio orario e consigli per affrontare il caldo.

La giornata del 3 agosto a Rimini si prospetta all'insegna del sole e di temperature estive elevate. Non sono attese precipitazioni, ma il caldo nelle ore centrali potrà risultare intenso: nel testo che segue forniremo un quadro orario dettagliato per orientare chi deve programmare attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte si apre con cielo sereno e temperature miti: circa 23,7 °C. Umidità intorno al 50% e pressione sui 1012 hPa. Vento debole da sud-ovest a ~2,3 m/s con raffiche fino a 2,2 m/s. Probabilità di pioggia trascurabile (0 mm).

Prima mattina (03:00) Mantiene il cielo sereno e temperature in lieve diminuzione, intorno a 22,1 °C. Umidità 49% e pressione 1013 hPa. Vento molto debole da sud-ovest a ~1,6 m/s; visibilità massima (10.000 m). Condizioni ideali per attività all'alba.

Mattina (06:00) Alle prime luci del giorno si prevede ancora cielo sereno con temperatura che sale a circa 27,7 °C. Umidità in calo (42%) e pressione 1013 hPa. Vento quasi calmo (~0,7 m/s). Giornata che prende rapidamente calore.

Mezza mattinata (09:00) Sole pieno e cielo sereno, temperatura intorno ai 33,4 °C. Umidità bassa (35%) ma il punto di rugiada resta contenuto. Vento da nord-est intorno a 3,2 m/s, con raffiche leggere. Attenzione al forte irraggiamento solare.

Mezzogiorno (12:00) Picco di calore con massime già molto alte: circa 34,4 °C. Umidità risale al 44%, sensazione di calore accentuata (feels like ~37,3 °C). Vento debole-moderato da est a ~4,9 m/s, con raffiche fino a 4,7 m/s. Niente precipitazioni previste.

Primo pomeriggio (15:00) Continua il dominio del sole: temperatura circa 34,2 °C, umidità 48% e pressione 1013 hPa. Vento da est intorno a 5,4 m/s con raffiche fino a 6,5 m/s. Sensazione di afa marcata (feels like ~38,1 °C). Evitare sforzi prolungati all'aperto nelle ore centrali.

Tardo pomeriggio (18:00) Fase di lieve calo termico ma ancora caldo: 30,8 °C e umidità al 52%. Vento da sud-est a ~3,7 m/s con raffiche fino a 4,8 m/s. Cielo sostanzialmente sereno, pressione intorno a 1012 hPa. Ottime condizioni per attività all'aria aperta in serata, pur mantenendo precauzioni per il caldo residuo.

Sera (21:00) Serata calda e limpida con cielo sereno e 29,5 °C. Umidità circa 51% e vento debole da sud a ~2,0 m/s. Visibilità piena (10.000 m). Notte ancora mite dopo una giornata calda.

Riepilogo del giorno

Giornata asciutta e soleggiata a Rimini il 3 agosto 2026, con cielo sereno per tutta la giornata e nessuna precipitazione attesa. Massime intorno a 34 °C e sensazione di calore accentuata nel primo pomeriggio. Venti generalmente deboli-moderati; pressione stabile. Raccomandati idratazione, protezione solare e cautela durante le attività all'aperto nelle ore più calde.