Rimini, 6 agosto 2026: giornata calda e stabile con punte oltre 36°C

A Rimini il 6 agosto 2026 tempo asciutto e molto caldo: sole prevalente, brezze leggere e massimo termico intorno ai 36–36.6°C. Dettaglio orario.

Domani a Rimini, 6 agosto 2026, si profila una giornata complessivamente stabile e asciutta con cieli in prevalenza sereni e temperature elevate. Nei paragrafi seguenti troverete il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività all'aperto e qualche indicazione pratica per affrontare il caldo.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo sereno e temperature miti intorno a 26.8 °C. Umidità al 56%, pressione 1014 hPa. Vento debole da sud-sudovest a 2.2 m/s (raffiche fino a 1.9 m/s). Nessuna precipitazione prevista (0 mm, probabilità 0%). Sensazione termica su circa 27.6 °C.

Prima mattina (03:00): condizioni ancora tranquille con cielo sereno, temperatura in lieve calo a 25.3 °C e umidità 56%. Vento debole (2.06 m/s) da ovest-sudovest. Visibilità buona; assenza di pioggia (0 mm, 0%). Sensazione termica circa 25.4 °C.

Mattina (06:00): aumento della temperatura a 28.2 °C; poche nubi (circa 13%). Umidità in diminuzione (46%), punto di rugiada intorno a 16.2 °C. Vento molto debole (1.39 m/s) da ovest-sudovest. Tempo asciutto, probabilità di pioggia nulla.

Mezza mattinata (09:00): rapido incremento termico con 33.5 °C rilevati alle 09:00. Umidità bassa (39%), vento leggero da nord-est intorno a 3.6 m/s (raffiche fino a 2.8 m/s). Cielo quasi sereno (poche velature). Nessuna precipitazione prevista.

Mezzogiorno (12:00): picco di calore: 36.1 °C con umidità 45% e punto di rugiada 19.0 °C. Sensazione di calore marcata: feels like circa 41.2 °C, per cui si registra disagio termico significativo nelle ore centrali. Vento moderato debole da nord-est (4.82 m/s). Cielo sereno; precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio (15:00): temperature massime prossime a 36.6 °C, umidità intorno al 41% e nubi sparse (27%). Vento debole (1.96 m/s) con raffiche fino a 3.3 m/s. Sensazione termica elevata (~40.7 °C). Tempo asciutto, nessuna pioggia prevista.

Tardo pomeriggio (18:00): attenuazione del caldo a 32.4 °C, umidità in aumento al 50% e nubi sparse (28%). Vento leggero a circa 2.7 m/s. Feeling ancora caldo ma in graduale miglioramento (feels like ~35.0 °C). Nessuna precipitazione attesa.

Sera (21:00): temperature sui 29.6 °C, umidità più alta (65%) e aumento della nuvolosità (copertura circa 79%). Vento leggero-moderato da nord a 5.6 m/s con raffiche fino a 9.2 m/s. Cielo parzialmente nuvoloso ma senza pioggia (0 mm, 0%). Sensazione termica intorno a 33.1 °C.

Riepilogo del giorno

Giornata asciutta e prevalentemente soleggiata a Rimini il 6 agosto 2026, con temperature massime tra 36.1 °C e 36.6 °C e nessuna precipitazione prevista (0 mm, 0%). Vento complessivamente debole, con locali rinforzi serali. Attenzione al forte disagio da calore tra mezzogiorno e il primo pomeriggio (indice di calore oltre i 40 °C): si consiglia attenzione all'esposizione al sole, idratazione regolare e riduzione dell'attività fisica nelle ore più calde.