Rimini, 7 aprile 2026: giornata prevalentemente serena e temperature miti lungo la costa

A Rimini il 7 aprile 2026 tempo in gran parte soleggiato, poche nubi e temperature fino a 19°C: il bollettino dettagliato per ogni fascia oraria.

La giornata a Rimini del 7 aprile 2026 si preannuncia tranquilla e favorevole alle attività all'aperto: cieli limpidi, brezze deboli e assenza di precipitazioni. Nei paragrafi seguenti troverai il quadro orario completo per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 9,15 °C (percepita ~7,9 °C).

Umidità: 67%; pressione: 1023 hPa.

Vento: debole da SO, circa 2,4 m/s con raffica fino a 2,4 m/s (direzione 226°).

Precipitazioni: assenti (0 mm); visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 12,74 °C (percepita ~11,8 °C).

Umidità: 65%; pressione: 1023 hPa.

Vento: molto debole da SO, ~2,2 m/s con lieve raffica (1,96 m/s; direzione 217°).

Precipitazioni: assenti (0 mm).

Mattina (06:00)

Condizione: cielo sereno e soleggiamento mattutino.

e soleggiamento mattutino. Temperatura: 13,48 °C (percepita ~12,7 °C).

Umidità: 69%; pressione: 1023 hPa.

Vento: molto debole da SO, ~1,9 m/s (218°).

Precipitazioni: assenti (0 mm); visibilità piena.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione: cielo sereno con sprazzi di sole più marcati.

con sprazzi di sole più marcati. Temperatura: 18,28 °C (percepita ~17,6 °C) — rapido rialzo rispetto alle prime ore.

Umidità: 56%; pressione: 1023 hPa.

Vento: quasi calmo, ~0,3 m/s da NE (60°), senza raffiche significative.

Precipitazioni: assenti (0 mm).

Mezzogiorno (12:00)

Condizione: cielo sereno , giornata mite.

, giornata mite. Temperatura: picco diurno intorno a 19,13 °C (percepita ~18,5 °C).

Umidità: 55%; pressione leggermente in calo a 1021 hPa.

Vento: debole da NE, ~3,6 m/s con raffica fino a 0,9 m/s (56°).

Precipitazioni: assenti (0 mm); ottima visibilità.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione: cielo sereno con lieve aumento della nuvolosità (cieli pressoché sgombri).

con lieve aumento della nuvolosità (cieli pressoché sgombri). Temperatura: 17,30 °C (percepita ~16,8 °C).

Umidità: 64%; pressione: 1020 hPa.

Vento: debole da E, ~2,6 m/s (92°) con raffiche leggere.

Precipitazioni: assenti (0 mm).

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione: cielo sereno o pochissime velature.

o pochissime velature. Temperatura: 15,85 °C (percepita ~15,3 °C).

Umidità: 71%; pressione: 1019 hPa.

Vento: molto debole da SE, ~1,5 m/s (145°).

Precipitazioni: assenti (0 mm); serata che si mantiene asciutta.

Sera (21:00)

Condizione: cielo sereno .

. Temperatura: 14,52 °C (percepita ~13,7 °C).

Umidità: 62%; pressione: 1019 hPa.

Vento: debole da SO, ~2,6 m/s (223°) con piccole raffiche.

Precipitazioni: assenti (0 mm); visibilità buona.

Riepilogo del giorno

A Rimini il 7 aprile 2026 la giornata sarà prevalentemente serena e asciutta, con temperature in rapido aumento dalla notte fino a un massimo intorno a 19°C a mezzogiorno e minime notturne vicino a 9°C. I venti rimarranno generalmente deboli (tipicamente sotto i 4 m/s) e non sono previste precipitazioni. Condizioni ideali per attività all'aperto, con escursione termica moderata tra notte e giorno.