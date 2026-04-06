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Rimini, 7 aprile 2026: giornata prevalentemente serena e temperature miti lungo la costa

A Rimini il 7 aprile 2026 tempo in gran parte soleggiato, poche nubi e temperature fino a 19°C: il bollettino dettagliato per ogni fascia oraria.

A cura di Redazione
06 aprile 2026 15:00
Rimini, 7 aprile 2026: giornata prevalentemente serena e temperature miti lungo la costa -
Meteo
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La giornata a Rimini del 7 aprile 2026 si preannuncia tranquilla e favorevole alle attività all'aperto: cieli limpidi, brezze deboli e assenza di precipitazioni. Nei paragrafi seguenti troverai il quadro orario completo per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 9,15 °C (percepita ~7,9 °C).
  • Umidità: 67%; pressione: 1023 hPa.
  • Vento: debole da SO, circa 2,4 m/s con raffica fino a 2,4 m/s (direzione 226°).
  • Precipitazioni: assenti (0 mm); visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 12,74 °C (percepita ~11,8 °C).
  • Umidità: 65%; pressione: 1023 hPa.
  • Vento: molto debole da SO, ~2,2 m/s con lieve raffica (1,96 m/s; direzione 217°).
  • Precipitazioni: assenti (0 mm).

Mattina (06:00)

  • Condizione: cielo sereno e soleggiamento mattutino.
  • Temperatura: 13,48 °C (percepita ~12,7 °C).
  • Umidità: 69%; pressione: 1023 hPa.
  • Vento: molto debole da SO, ~1,9 m/s (218°).
  • Precipitazioni: assenti (0 mm); visibilità piena.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione: cielo sereno con sprazzi di sole più marcati.
  • Temperatura: 18,28 °C (percepita ~17,6 °C) — rapido rialzo rispetto alle prime ore.
  • Umidità: 56%; pressione: 1023 hPa.
  • Vento: quasi calmo, ~0,3 m/s da NE (60°), senza raffiche significative.
  • Precipitazioni: assenti (0 mm).

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione: cielo sereno, giornata mite.
  • Temperatura: picco diurno intorno a 19,13 °C (percepita ~18,5 °C).
  • Umidità: 55%; pressione leggermente in calo a 1021 hPa.
  • Vento: debole da NE, ~3,6 m/s con raffica fino a 0,9 m/s (56°).
  • Precipitazioni: assenti (0 mm); ottima visibilità.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione: cielo sereno con lieve aumento della nuvolosità (cieli pressoché sgombri).
  • Temperatura: 17,30 °C (percepita ~16,8 °C).
  • Umidità: 64%; pressione: 1020 hPa.
  • Vento: debole da E, ~2,6 m/s (92°) con raffiche leggere.
  • Precipitazioni: assenti (0 mm).

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione: cielo sereno o pochissime velature.
  • Temperatura: 15,85 °C (percepita ~15,3 °C).
  • Umidità: 71%; pressione: 1019 hPa.
  • Vento: molto debole da SE, ~1,5 m/s (145°).
  • Precipitazioni: assenti (0 mm); serata che si mantiene asciutta.

Sera (21:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 14,52 °C (percepita ~13,7 °C).
  • Umidità: 62%; pressione: 1019 hPa.
  • Vento: debole da SO, ~2,6 m/s (223°) con piccole raffiche.
  • Precipitazioni: assenti (0 mm); visibilità buona.

Riepilogo del giorno

A Rimini il 7 aprile 2026 la giornata sarà prevalentemente serena e asciutta, con temperature in rapido aumento dalla notte fino a un massimo intorno a 19°C a mezzogiorno e minime notturne vicino a 9°C. I venti rimarranno generalmente deboli (tipicamente sotto i 4 m/s) e non sono previste precipitazioni. Condizioni ideali per attività all'aperto, con escursione termica moderata tra notte e giorno.

Previsioni meteo 7 aprile 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +9.2° (perc. +7.9°)
Precip. -
Vento 2.4 SO (max 2.4)
Umidità 67%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +12.7° (perc. +11.8°)
Precip. -
Vento 2.2 SO (max 2.0)
Umidità 65%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +13.5° (perc. +12.7°)
Precip. -
Vento 1.9 SO (max 1.8)
Umidità 69%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.3° (perc. +17.6°)
Precip. -
Vento 0.3 NE (max 0.7)
Umidità 56%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.1° (perc. +18.5°)
Precip. -
Vento 3.6 NE (max 0.9)
Umidità 55%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.3° (perc. +16.8°)
Precip. -
Vento 2.6 E (max 1.5)
Umidità 64%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +15.9° (perc. +15.3°)
Precip. -
Vento 1.5 SE (max 1.1)
Umidità 71%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +14.5° (perc. +13.7°)
Precip. -
Vento 2.6 SO (max 2.2)
Umidità 62%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +13.5° (perc. +12.3°)
Precip. -
Vento 2.2 SO (max 2.0)
Umidità 55%
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