Rimini, 7 luglio 2026: giornata calda e prevalentemente soleggiata

Rimini - 7 luglio 2026: previste ampie schiarite e temperature fino a 32°C, brezze leggere e bassissima probabilità di pioggia.

La giornata di domani a Rimini si presenta con condizioni generalmente stabili e temperature elevate per il periodo. Qualche velatura e nubi sparse non impediranno al sole di prevalere: leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la tua giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Mite e con nubi sparse. La temperatura sarà intorno ai 21.6 °C, umidità 63% e pressione 1017 hPa. Vento debole da sud-ovest intorno a 1.8 m/s (raffiche fino a 1.6 m/s). Visibilità buona (10 km). Probabilità di precipitazioni trascurabile (0%), quindi nessun accumulo atteso (0 mm).

Prima mattina (03:00): Tranquilla, con poche nuvole e un lieve calo termico a 20.3 °C. Umidità 64%, pressione stabile. Vento debole da sud-ovest intorno a 2.3 m/s (raffiche 2.1 m/s). Probabilità di pioggia molto bassa (circa 2%), quindi giornata che partirà asciutta.

Mattina (06:00): Avvio di giornata già caldo rispetto alla media: 26.1 °C con cielo perlopiù sereno e poche nubi. L'umidità scende al 54% e il vento è molto debole da nord-ovest (0.8 m/s). Condizioni ideali per attività mattutine all'aperto, con senso di calore contenuto dal vento debole.

Mezza mattinata (09:00): Cielo sereno e temperature in rapido aumento attorno ai 29.3 °C. Umidità 47% e vento moderato da nord-est intorno a 3.1 m/s. Giornata che tende a farsi calda: non sono previste precipitazioni.

Mezzogiorno (12:00): Picco di calore in avvicinamento: 31.9 °C con temperatura percepita più elevata (feels like 33.6 °C). Vento da nord-est intorno a 4.5 m/s (raffiche 4.2 m/s) e cielo pressoché sereno. Attenzione alle esposizioni prolungate al sole nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00): Giornata calda e soleggiata con massime attese intorno a 31.9 °C (feels like 33.7 °C), umidità intorno al 48%. Vento da est-nord-est a circa 4.3 m/s. Condizioni stabili, ideale usare protezione solare e idratarsi.

Tardo pomeriggio (18:00): Leggera attenuazione del caldo a 29.6 °C e umidità in aumento al 53%. Poche nubi e vento che si indebolisce intorno a 3.0 m/s (raffiche fino a 4.3 m/s). Ancora tempo asciutto e favorevole per attività all'aperto.

Sera (21:00): Rinfrescamento graduale a 25.7 °C, cielo con nubi sparse e umidità 56%. Vento debole da sud intorno a 2.4 m/s. Nessuna precipitazione attesa (0% di probabilità), serata mite e tranquilla.

Riepilogo del giorno

Giornata generalmente stabile e prevalentemente soleggiata a Rimini il 7 luglio 2026, con temperature elevate fino a circa 32 °C nelle ore centrali e brezze leggere-moderate dai quadranti orientali. Probabilità di pioggia trascurabile: tempo asciutto per l'intera giornata. Consigliati protezione solare e adeguata idratazione nelle ore più calde.