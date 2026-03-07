Rimini, 8 marzo 2026: giornata stabile e soleggiata con temperature intorno ai 9–14°C

Previsioni per Rimini - 8 marzo 2026: cielo sereno per tutta la giornata, vento debole e temperature miti; nessuna precipitazione attesa.

La giornata di domani a Rimini si presenta all'insegna della stabilità atmosferica: poche nuvole, assenza di pioggia e un incremento termico graduale durante le ore centrali. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio attività all'aperto e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00 - 03:00): Cielo sereno con temperatura intorno a 8,9 °C. Umidità elevata (86%) e pressione sui 1026 hPa. Vento debole da S-SE a circa 0,8 m/s (raffica 1,0 m/s). Visibilità buona (10 km). Precipitazioni praticamente assenti (0 mm attesi).

Prima mattina (03:00 - 06:00): Ancora cielo sereno, temperatura in lieve aumento fino a 9,4 °C. Umidità intorno all'88% e pressione 1025 hPa. Vento molto debole da S-SO a 0,6 m/s (raffica 0,9 m/s). Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00 - 09:00): Cielo sereno anche all'alba, temperatura intorno a 9,1 °C. Umidità al 87% e pressione 1026 hPa. Vento debole da Ovest a circa 0,8 m/s. Condizioni ideali per chi desidera una passeggiata mattutina, con visibilità ottimale e assenza di fenomeni meteorologici rilevanti.

Mezza mattinata (09:00 - 12:00): Sole prevalente e aumento delle temperature fino a circa 12,2 °C. Umidità in calo (74%) e pressione intorno a 1027 hPa. Vento molto debole da Nord a 0,7 m/s (raffica 0,7 m/s). Tempo stabile, ideale per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00 - 15:00): Pomeriggio soleggiato con la temperatura massima della giornata intorno a 13,6 °C. Umidità 68% e pressione 1026 hPa. Vento leggero da NE a circa 2,6 m/s (raffica fino a 2,2 m/s). Nessuna precipitazione prevista; condizioni favorevoli per il pranzo all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00 - 18:00): Cielo limpido e temperatura stabile intorno a 13,3 °C. Umidità 70% e pressione 1025 hPa. Vento debole da ENE a circa 2,0 m/s (raffica 2,0 m/s). Tempo tranquillo e soleggiato per le attività pomeridiane.

Tardo pomeriggio (18:00 - 21:00): Cielo sereno con lieve calo termico fino a 10,9 °C. Umidità in aumento (82%) e pressione 1026 hPa. Vento debole da Est a circa 1,1 m/s (raffica 1,2 m/s). Serata asciutta e tranquilla, visibilità ottima.

Sera (21:00 - 00:00): Cielo sereno e temperatura intorno a 10,2 °C. Umidità 83% e pressione ancora sui 1026 hPa. Vento molto debole da S-SO a circa 1,0 m/s (raffica 1,1 m/s). Nessuna precipitazione attesa; condizioni ideali per chi esce la sera.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e soleggiata a Rimini per l'8 marzo 2026, con assenti precipitazioni (0 mm attesi) e venti generalmente deboli (intorno a 1–3 m/s). Temperature miti, minime intorno a 8–9 °C e massime prossime a 13–14 °C. Atmosfera tranquilla e adatta ad attività all'aperto; si consiglia comunque un abbigliamento a strati per le differenze termiche tra notte e pomeriggio.