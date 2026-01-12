Rimini, 9 nuove licenze taxi già operative per il Sigep

Delle 14 licenze previste, 11 assegnate con particolare attenzione al trasporto per persone con disabilità

Debuttano per il Sigep, il principale salone internazionale alle porte dedicato a gelateria e pasticceria, le prime nove licenze taxi delle 11 assegnate in seguito al bando indetto nel 2025. Per le due ulteriori licenze in attesa dell’operatività definitiva, mancano solo gli ultimi dettagli e i tempi tecnici di consegna del mezzo. Si avvia dunque verso la conclusione l'iter del concorso straordinario per il rilascio a titolo oneroso di nuove licenze per l'esercizio del servizio taxi nel Comune di Rimini: delle 14 licenze messe a bando sono state assegnate 11 nuove autorizzazioni, di queste 9 sono già operative e due in fase di conclusione dell’iter per il quale era stata concessa una proroga.

Il concorso, indetto nel gennaio 2025 in attuazione delle linee d'indirizzo approvate dalla Giunta nel marzo 2024, aveva ricevuto 23 domande di partecipazione. Dopo le prove selettive, che hanno visto l'ammissione di 21 candidati, e il successivo completamento delle procedure amministrative, 11 persone hanno ottenuto il rilascio della licenza.

Si ricorda che il bando prevedeva l'assegnazione di 14 licenze, pari al 20% delle 71 già attive sul territorio comunale (il massimo consentito dal decreto legge dell'ottobre 2023), di cui 5 riservate a taxi adeguatamente attrezzati per il trasporto di persone con disabilità motoria.

Tutte le nuove licenze sono vincolate all'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale, con emissioni comprese tra 0 e 135 g/km, in linea con gli obiettivi di potenziamento della mobilità sostenibile. I titolari sono inoltre tenuti a garantire il servizio di prenotazione tramite chiamata telefonica, messaggistica e app per smartphone, 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Con l'assegnazione di queste 11 nuove licenze, il servizio taxi a Rimini si rafforza ulteriormente, migliorando l'offerta per cittadini e turisti, con particolare attenzione all'accessibilità e alla sostenibilità ambientale.