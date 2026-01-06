Rimini accelera: terzo casello A14 e circonvallazione di Santa Giustina

L’assessore Morolli: "Terzo casello tassello mancante per la viabilità di Rimini"

Il Comune di Rimini spinge per il terzo casello A14 in zona Fiera, con un incontro previsto a gennaio con Autostrade per valutarne la fattibilità. L’opera, considerata sostenibile e strategica per la viabilità della zona nord, è sostenuta anche da Regione e parlamentari.

Parallelamente, confermata la partenza a marzo della circonvallazione di Santa Giustina, lavori da 15 milioni di euro che dureranno 18 mesi e serviranno ad alleggerire via Emilia e il centro.

L’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli sottolinea che il Comune continua a investire in viabilità, tra sottopassi e bretelle, ma il terzo casello resta il “tassello mancante” per completare la rete.