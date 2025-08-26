Altarimini

Rimini: accoltellato al parco Pertini, 24enne in ospedale

Ferito a una gamba durante una rissa, indagano i carabinieri

26 agosto 2025 06:38
Un giovane tunisino di 24 anni è stato accoltellato ieri pomeriggio al parco Pertini di Rivazzurra, zona già nota per episodi di violenza e spaccio. Secondo il suo racconto, due ragazzi nordafricani avrebbero tentato di rapinarlo e, al suo rifiuto, uno lo ha colpito con un coltello. La ferita non è grave e il giovane è stato portato al pronto soccorso. I carabinieri hanno raccolto testimonianze e stanno analizzando le telecamere per ricostruire la dinamica, senza escludere altre ipotesi. 

