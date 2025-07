Rimini, aggredisce la moglie poi morde alla coscia un poliziotto: arrestato

Un 33enne è stato arrestato dopo l'intervento della Polizia nella sua abitazione

Si trova in custodia cautelare in carcere un 33enne di nazionalità moldava, arrestato giovedì scorso (26 giugno) per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti si sono svolti intorno alle 19.30: l'uomo, rincasando in forte stato di alterazione a causa dell'abuso di alcol, ha iniziato a litigare con la moglie, mettendole le mani addosso. La donna ha chiamato la Polizia, ma all'arrivo degli agenti il 33enne ha opposto resistenza, iniziando a dimenarsi e a sbracciarsi. Mentre i poliziotti cercavano di mettergli le manette, lui in tutta risposta ne ha morso uno alla coscia, prima di essere fermato con lo spray al peperoncino.

L'arresto è stato convalidato e ora il prossimo 3 luglio il 33enne, difeso dall'avvocato Giordano Fabbri Varliero, sarà processato per direttissima. Nel contempo la moglie ha deciso di sporgere denuncia per i maltrattamenti. Entrambi i coniugi lavorano regolarmente, il 33enne ha ammesso le proprie responsabilità e la propria dipendenza dall'alcol. Da qui la futura richiesta del legale di affidamento del proprio assistito a una comunità terapeutica.