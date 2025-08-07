Rimini aiuta i giovani a scegliere lo sport: torna Back to Sport in versione digitale

La nuova mappa digitale per scegliere lo sport ideale

Ritorna “Back to Sport”, il progetto promosso dall’Assessorato allo Sport del Comune di Rimini per incentivare e diffondere tra i giovani la pratica sportiva che, per l’edizione 2025, si presenta rinnovato.

L’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso rivolto alle associazioni sportive che fino al 15 agosto potranno inviare le loro adesioni per poter partecipare al progetto storicamente promosso dall'Assessorato allo Sport, che quest’anno si rinnova per rispondere alle esigenze sempre più articolate delle famiglie del territorio. Se nelle precedenti edizioni l'iniziativa era esclusivamente incentrata sull'offerta di un periodo di prova gratuito di quattro lezioni - permettendo negli anni a migliaia di bambini e famiglie di avvicinarsi a nuove discipline sportive - oggi il progetto assume un obiettivo ancora più ambizioso trasformandosi in una vera e propria "mappa dello sport" locale, uno strumento digitale completo per orientare le famiglie riminesi nella scelta dell'attività sportiva più adatta ai propri figli.

L'edizione 2025 diventa così una vetrina informativa digitale che offre una panoramica completa di discipline, orari, strutture e società sportive presenti sul territorio comunale e rivolte ai giovani. Un vero e proprio strumento di orientamento, facilmente accessibile e consultabile online, per consentire alle famiglie di scegliere in modo consapevole l'attività sportiva più adatta.

Le società sportive aderenti potranno continuare ad offrire, a loro discrezione, periodi di prova gratuiti, ma in piena autonomia organizzativa, senza vincoli di numero di lezioni o di periodi imposti dal progetto. Saranno le stesse società a gestire i contatti diretti con le famiglie interessate, personalizzando la proposta secondo le proprie possibilità e disponibilità.

Le adesioni da parte delle associazioni sportive, società sportive ed enti di promozione sportiva senza scopo di lucro che abbiano sede legale nel Comune di Rimini e svolgano attività giovanile nel territorio comunale, affiliati a una Federazione Sportiva, al CIP o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 agosto 2025 compilando l'apposito modello di richiesta. L’elenco completo delle società aderenti e delle discipline sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune di Rimini nella pagina del progetto. Il progetto si rivolge ai ragazzi nati tra il 2008 e il 2019 residenti nel Comune di Rimini.

I progetti Back to sport e Borsa di sport (il cui bando uscirà successivamente, nel mese di novembre) verranno, come consuetudine, promossi attraverso una distribuzione capillare di materiale informativo presso le scuole primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie), pubbliche e private, nei primi giorni di scuola.

"'Back to Sport' rappresenta una straordinaria opportunità per le nostre ragazze e i nostri ragazzi di scoprire il 'proprio' sport, socializzare in un ambiente sano e sicuro e mantenersi attivi" - commenta l'assessore allo Sport del Comune di Rimini, Michele Lari - "Con questa nuova formula vogliamo offrire alle famiglie uno strumento ancora più completo e flessibile per orientarsi nel ricco panorama sportivo del nostro territorio. Invitiamo tutte le associazioni e le realtà sportive locali a unirsi a noi in questa entusiasmante iniziativa per rendere Rimini una città sempre più sportiva, inclusiva e attenta al benessere dei suoi giovani cittadini".