Rimini al centro dello scontro in Vaticano: il 'caso' Pagliarani scuote la Chiesa"

Al momento la Diocesi di Rimini non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali

Rimini finisce al centro di una vicenda destinata a segnare la storia della Chiesa cattolica. Don Davide Pagliarani, 55 anni, originario di Santa Giustina di Rimini e Superiore generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, ha guidato a Écône, in Svizzera, la consacrazione di quattro vescovi senza il mandato di Papa Leone XIV.

Un gesto che per il Vaticano comporta la scomunica automatica dei protagonisti e sancisce una nuova frattura con la Santa Sede. "Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa", ha dichiarato Pagliarani durante la cerimonia.

La vicenda avrà riflessi anche sul territorio riminese, dove è presente il Priorato Madonna di Loreto di Spadarolo, punto di riferimento della Fraternità. Al momento la Diocesi di Rimini non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, mantenendosi sulla linea espressa dal Vaticano.

Dall'Ansa: "I vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X Alfonso de Galarreta e Bernard Fellay (rispettivamente consacrante principale e co-consacrante) e i vescovi neo-consacrati Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry e Marc Hanappier sono incorsi 'ipso facto' nella scomunica 'latae sententiae' per aver compiuto 'un atto di natura scismatica', la 'consacrazione episcopale di quattro presbiteri, senza mandato pontificio e contro la volontà del Sommo Pontefice'. È quanto si legge nel decreto firmato dal cardinale Víctor Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede".