Rimini: al Fellini Museum la mostra "Spade e pallottole" unisce cinema e fumetto internazionale
Dal 4 al 19 luglio, l'incontro artistico tra John Ridley e Stefano Raffaele offre riflessioni su identità, discriminazione, potere e trasformazioni sociali
In attesa dell’apertura ufficiale di Cartoon Club & RiminiComix del 12 luglio, da sabato 4 il Palazzo del Fulgor - Fellini Museum di Rimini ospiterà "Spade e pallottole: I conflitti identitari nei fumetti di John Ridley e Stefano Raffaele", mostra che celebra l'incontro artistico tra lo sceneggiatore statunitense John Ridley, premio Oscar per la sceneggiatura di "12 anni schiavo", e il fumettista italiano Stefano Raffaele, tra i più apprezzati autori del panorama internazionale e recentemente premiato con il Premio Coco 2026 come "Eccellenza Italiana nel Mondo".
L'esposizione, visitabile per tutta la durata della manifestazione, fino al 19 luglio, nasce dalla collaborazione tra Italian Global Series, Cartoon Club & RiminiComix e Comune di Rimini, e trova la sua collocazione naturale all'interno del Palazzo del Fulgor, uno degli spazi del Fellini Museum, da sempre impegnato a promuovere il dialogo tra cinema, arti visive e cultura contemporanea.
L'iniziativa rappresenta uno dei punti d'incontro tra due importanti manifestazioni culturali che caratterizzeranno l'estate riminese. Da una parte Italian Global Series, il festival internazionale dedicato alle serie televisive in programma dal 3 all'11 luglio tra Rimini e Riccione, diretto da Marco Spagnoli e promosso dalla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni. Dall'altra Cartoon Club & RiminiComix, storico festival internazionale dedicato al cinema d'animazione, al fumetto, al gaming e alla cultura pop, giunto quest'anno alla 42ª edizione, che dal 12 al 19 luglio porterà in città migliaia di appassionati con un programma capace di richiamare ogni anno oltre 200 mila presenze.
Curata da Alberto Brambilla e Andrea Fornasiero, la mostra propone un approfondimento dedicato al lavoro svolto insieme da Ridley e Raffaele attraverso tre opere accomunate da una forte impronta cinematografica, da tavole dal taglio spettacolare e da una narrazione capace di affrontare temi profondamente attuali come identità, discriminazione, potere e trasformazioni sociali.
Il percorso espositivo accompagna il visitatore dentro "G.C.P.D. Il muro di gomma", miniserie pubblicata da DC Comics nel 2022 ambientata a Gotham City e incentrata sulle tensioni politiche e sociali all'interno del corpo di polizia; "Ministry of Compliance" del 2023, thriller fantascientifico che utilizza la presenza aliena come metafora delle discriminazioni vissute dalle minoranze; e "Trigger Warning", pubblicato nel 2024 sulla celebre collana horror Creepshow, dove il linguaggio del fumetto diventa lo strumento per raccontare, in chiave horror, il fenomeno della viralità dei social network e le sue conseguenze.
Ad accogliere il pubblico sarà anche un manifesto inedito realizzato appositamente da Stefano Raffaele per la mostra, dedicato a due celebri protagonisti dell'universo di Gotham City: il villain Due Facce e la poliziotta Renee Montoya, personaggi della miniserie G.C.P.D. Il muro di gomma.
L'esposizione offrirà inoltre la possibilità di entrare nel laboratorio creativo dei due autori attraverso il confronto tra stampe digitali ad alta definizione, tavole originali, copertine e studi preparatori. Un percorso che permette di seguire la nascita delle opere, osservando da vicino il lavoro grafico e narrativo che ha portato alla realizzazione delle storie.