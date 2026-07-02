Rimini: al Fellini Museum la mostra "Spade e pallottole" unisce cinema e fumetto internazionale

Dal 4 al 19 luglio, l'incontro artistico tra John Ridley e Stefano Raffaele offre riflessioni su identità, discriminazione, potere e trasformazioni sociali

In attesa dell’apertura ufficiale di Cartoon Club & RiminiComix del 12 luglio, da sabato 4 il Palazzo del Fulgor - Fellini Museum di Rimini ospiterà "Spade e pallottole: I conflitti identitari nei fumetti di John Ridley e Stefano Raffaele", mostra che celebra l'incontro artistico tra lo sceneggiatore statunitense John Ridley, premio Oscar per la sceneggiatura di "12 anni schiavo", e il fumettista italiano Stefano Raffaele, tra i più apprezzati autori del panorama internazionale e recentemente premiato con il Premio Coco 2026 come "Eccellenza Italiana nel Mondo".

L'esposizione, visitabile per tutta la durata della manifestazione, fino al 19 luglio, nasce dalla collaborazione tra Italian Global Series, Cartoon Club & RiminiComix e Comune di Rimini, e trova la sua collocazione naturale all'interno del Palazzo del Fulgor, uno degli spazi del Fellini Museum, da sempre impegnato a promuovere il dialogo tra cinema, arti visive e cultura contemporanea.



L'iniziativa rappresenta uno dei punti d'incontro tra due importanti manifestazioni culturali che caratterizzeranno l'estate riminese. Da una parte Italian Global Series, il festival internazionale dedicato alle serie televisive in programma dal 3 all'11 luglio tra Rimini e Riccione, diretto da Marco Spagnoli e promosso dalla sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni. Dall'altra Cartoon Club & RiminiComix, storico festival internazionale dedicato al cinema d'animazione, al fumetto, al gaming e alla cultura pop, giunto quest'anno alla 42ª edizione, che dal 12 al 19 luglio porterà in città migliaia di appassionati con un programma capace di richiamare ogni anno oltre 200 mila presenze.