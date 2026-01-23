Rimini, al via il percorso formativo “Socialmente” per genitori e insegnanti

Sei incontri per comprendere social network, videogiochi e strumenti digitali dei bambini dai 6 agli 11 anni

Il Centro per le Famiglie di Rimini, in collaborazione con la Rete GAP Rimini, nell’ambito del “Piano locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico – Piano attuativo 2024”, propone un percorso formativo di educazione al digitale rivolto a genitori, familiari, insegnanti ed educatori di bambine e bambini dai 6 agli 11 anni.

Il percorso, dal titolo ‘Socialmente – Educazione digitale tra social e videogiochi’, si articola in sei incontri tematici e nasce dall’esigenza di accompagnare gli adulti nella comprensione dei linguaggi, degli strumenti e delle dinamiche del mondo digitale in cui i minori crescono. Social network, videogiochi e dispositivi digitali fanno ormai parte della quotidianità di bambini e bambine e rappresentano spazi di esperienza, relazione e apprendimento, ma anche contesti che richiedono attenzione e consapevolezza.

Attraverso incontri di approfondimento e confronto, si vuole offrire l’opportunità di conoscere meglio contenuti, meccanismi e modalità di utilizzo delle tecnologie digitali, riflettendo sui possibili rischi legati a un uso non mediato e sulle potenzialità educative che un utilizzo guidato può invece favorire. L’obiettivo è fornire strumenti pratici e chiavi di lettura utili per sostenere i genitori nel loro ruolo educativo, promuovendo un dialogo aperto con i figli e una presenza adulta competente e attenta. Il percorso intende inoltre valorizzare il digitale come possibile spazio di condivisione, relazione e crescita, trasformandolo da fonte di preoccupazione a occasione di accompagnamento e scoperta condivisa.

Gli incontri saranno condotti dalla dott.ssa M. Paola Camporesi, psicologa psicoterapeuta e consulente del Centro per le Famiglie, e dalla dott.ssa Elena Lucarella, psicologa del Progetto Circolando della Cooperativa Centofiori, operativa all’interno delle Dipendenze Patologiche di Rimini.

Gli incontri si svolgeranno a Rimini, presso la Casa Ludica A Good Game Space, via Bramante 10 (secondo piano), nelle seguenti date:

29 Gennaio ore 18.00–20.00 Genitori e ragazzi in relazione

12 Febbraio ore 18.00–20.00 Cellulare: istruzioni per l’uso

3 Marzo ore 18.00–20.00 Tra adulti e bambini, emozioni in gioco

31 Marzo ore 18.00–20.00 Navigare tra i social… ma quali?

14 Aprile ore 18.00–20.00 Quali videogames per quale età

5 Maggio ore 18.00–20.00 Le domande dei genitori dei nativi digitali

È possibile partecipare a tutti gli incontri o solo a quelli di maggiore interesse.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione.

Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare il Centro per le Famiglie del Comune di Rimini negli orari di apertura al numero 0541 793860.