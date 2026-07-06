Rimini, al via la University Card per gli studenti del Campus: sconti e convenzioni in città

Dal 6 luglio il progetto promosso da Comune e Uni.Rimini con le associazioni di categoria

Si avvia dal 6 luglio la Rimini University Card, il nuovo progetto promosso dal Comune di Rimini e da Uni.Rimini, in collaborazione con Confartigianato Imprese Rimini, Confcommercio Rimini, Confesercenti Rimini e CNA Rimini pensato per offrire agevolazioni concrete alla comunità universitaria e rafforzare il legame tra l’Università di Bologna e il tessuto economico locale.

L’iniziativa è rivolta agli studenti del Campus di Rimini dell’Università di Bologna e agli studenti degli altri Campus di UNIBO che risiedono a Rimini. Grazie alla Card sarà possibile accedere a sconti dedicati presso numerosi esercizi commerciali e attività aderenti, con riduzioni che generalmente variano dal 5% al 15% sui prodotti e servizi offerti.

L’obiettivo è duplice: da una parte sostenere gli studenti nelle spese quotidiane e dall’’altra offrire alle attività commerciali nuove opportunità per dialogare con una delle componenti più dinamiche e vitali della città.

Al momento hanno aderito al progetto 34 negozi, pubblici esercizi e attività economiche del Comune di Rimini.

Gli esercizi che volessero aderire al progetto possono scrivere a: [email protected]

Utilizzare la Rimini University Card sarà semplice. Al momento dell’’acquisto sarà sufficiente presentare il badge universitario oppure un certificato, anche digitale, che attesti l’iscrizione all’Università di Bologna accompagnato da un documento di identità.

L’elenco aggiornato degli esercizi convenzionati sarà disponibile online sul sito web di Unirimini – www.unirimini.it - e consentirà agli studenti di individuare facilmente negozi, attività e servizi aderenti all’iniziativa. Con la Rimini University Card la città rafforza la propria vocazione universitaria, creando una rete di collaborazione tra Istituzioni, Università e imprese locali, con l’obiettivo di rendere sempre più attrattiva l’esperienza di studio e di vita a giovani di tutta Italia e del Mondo nella città di Rimini.