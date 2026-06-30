Rimini, al via l’ampliamento del Tecnopolo all’ex Macello: investiti 2,45 milioni di euro

Partiti i lavori per il potenziamento della struttura universitaria di via Dario Campana

Sono iniziati in questi giorni i primi lavori per l’ampliamento del Tecnopolo di Rimini, la struttura universitaria dedicata alla ricerca e all’innovazione all’ex Macello in via Dario Campana. Un’opera che rappresenta un passaggio importante nel percorso di potenziamento e radicamento del polo accademico riminese, grazie alla creazione di laboratori all'avanguardia e l'installazione di nuove apparecchiature specialistiche funzionali allo sviluppo delle attività di ricerca.

L'intervento - affidato al Consorzio Valori SCARL di Roma con Impresa esecutrice COCER di Rimini - prevede l'espansione degli attuali locali destinati dal 2017 alle attività di ricerca per circa 600 metri quadrati complessivi, attraverso il recupero e la ristrutturazione dell’edificio chiamato "padiglione ex-ovini" e la demolizione e ricostruzione della struttura adiacente, il tutto autorizzato dalla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

La sede riminese del Tecnopolo ospita il Centro Interdipartimentale per la ricerca Industriale Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare ed Energia (CIRI FRAME) e il Centro Interdipartimentale per la ricerca Industriale Meccanica Avanzata e Materiali (CIRI MAM). L'edificio di via Dario Campana è in concessione d’uso gratuito all'Alma Mater Studiorum Università di Bologna grazie ad un accordo siglato tra Comune e Ateneo e rinnovato la scorsa primavera per i prossimi dieci anni.

L’intervento di ampliamento appena iniziato permetterà quindi al centro universitario di incrementare le attività e rafforzarne la capacità di accoglienza per le imprese e per i ricercatori, promuovendo iniziative pubbliche di carattere scientifico, tecnologico e industriale, con focus su ambiti quali ad esempio l’economia circolare, la digitalizzazione, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

L’operazione è sostenuta dai fondi regionali destinati al potenziamento delle strutture dei Tecnopoli dell'Emilia-Romagna, all'interno del Programma regionale Fesr 2021-2027. L'investimento complessivo ammonta a 2,45 milioni di euro, con un contributo regionale di 1,5 milioni di euro e un cofinanziamento comunale di 950mila euro. La conclusione dei lavori è prevista per settembre 2027.