Rimini, al via “Serate al Colle”: cinema e cultura nel giardino rinnovato dell’ISSR Marvelli

Dal 2 luglio la rassegna estiva tra Covignano e città propone sei appuntamenti gratuiti

Un luogo restituito alla città, una rassegna culturale che intreccia cinema, arte e riflessione, una storia che parla di libertà e del potere della cultura.

Prenderanno il via giovedì 2 luglio alle 21 le “Serate al Colle – Tra cinema, storie e stelle”, la rassegna promossa dall'Associazione Roveto Ardente APS con il patrocinio del Comune di Rimini e la collaborazione dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Alberto Marvelli", della Biblioteca Diocesana "Emilio Biancheri", del Servizio Diocesano per le Arti "La Spina nel Fianco", del Cinema Tiberio, di Notorius Rimini Cineclub APS e del Cartoon Club.

La serata inaugurale sarà anche l'occasione per restituire alla comunità il rinnovato giardino dell'ISSR Marvelli, uno spazio verde che diventa luogo di incontro, dialogo e cultura, aperto alla città.

A seguire sarà proiettato il film "Leggere Lolita a Teheran" del regista Eran Riklis, tratto dal celebre libro autobiografico di Azar Nafisi.

Ambientato nell'Iran successivo alla rivoluzione islamica, il film racconta la storia di una docente universitaria che, privata della libertà di insegnare, riunisce segretamente alcune studentesse per leggere insieme i grandi classici della letteratura occidentale. Un racconto intenso che mostra come i libri possano diventare strumenti di resistenza, libertà e speranza anche nei contesti più difficili.

L'appuntamento inaugura un percorso composto da sei serate estive dedicate al cinema, all'arte, alla musica e alla narrazione, immerse nel verde del colle di Covignano.

L'ingresso è gratuito.

In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà nel teatro interno del Seminario.