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La spiaggia di Rimini alla prova Ferragosto, il Bagnino d'Italia: "Estate 2026? Sarà migliore del 2025"

"Spiagge piene il fine settimana, ma nei giorni feriali un po' di calo c'è stato", osserva Gabriele Pagliarani del Bagno 26

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
15 agosto 2026 06:05
La spiaggia di Rimini alla prova Ferragosto, il Bagnino d'Italia: "Estate 2026? Sarà migliore del 2025" - Gabriele Pagliarani
Gabriele Pagliarani
Rimini
Attualità
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Il dibattito sui dati turistici finisce sempre per scatenare polemiche: Giugno 2026, per la Riviera, ha mostrato dati in flessione, sul fronte arrivi e presenze, rispetto al giugno di un anno fa. Poi c'è la testimonianza diretta degli operatori del turismo. Mauro Vanni, presidente della coop Rimini Sud, aveva espresso preoccupazione: a giugno le spiagge avrebbero registrato un minor afflusso, rispetto al solito. Per luglio ci si aspettava affluenza in linea con il 2025, per agosto si vedrà.

È notoriamente ottimista invece il collega di Vanni, Gabriele Pagliarani, tra i soci titolari del bagno 26. Parte definendo la stagione, dal punto di vista meteorologico, "eccezionale", ma con accezione positiva (non in termini di emergenza climatica), aggiungendo: "Con giornate così meravigliose, nessuno ha perso giornate di lavoro. Abbiamo lavorato anche tanto grazie agli eventi organizzati dal Comune di Rimini: sulla riviera romagnola l'estate 2026 è positiva".

Pagliarani però individua una criticità: "Fine settimana la spiaggia piena, in settimana c'è stato un leggero calo". Sulle cause non si sbilancia: "Ci sono componenti da giudicare, legate al caldo, all'economia". Vanni invece aveva individuato una spiegazione plausibile: il turista straniero arriva a Rimini, anche grazie all'aumento di voli per l'aeroporto Fellini, ma frequenta meno la spiaggia, visitando anche l'entroterra, in pratica "appoggiandosi" a Rimini per conoscere altri posti limitrofi. Per i residenti invece si può tentare una spiegazione considerando gli effetti delle temperature elevate: c'è chi preferisce una sorta di "lockdown" climatico, rifugiandosi negli spazi chiusi climatizzati. In generale, il turismo interno tende a decollare maggiormente ad agosto. Pagliarani torna comunque al suo proverbiale ottimismo: "Secondo me è positivo il raffronto con l'estate 2025. E guardando il meteo abbiamo ancora tante giornate da sfruttare. Sono convinto che si possa superare il 2025". Su un punto il Bagnino d'Italia è difficilmente contestabile: "Le diatribe, le critiche...devono scivolare via", in riferimento anche gli infuocati dibattiti via social. "Facciamo turismo, muoviamo comunque un certo numero di persone e incidiamo sull'economia: e cioè è molto importante per la nostra riviera", chiosa.

Gabriele Pagliarani

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