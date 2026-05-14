Rimini, ancora chiuso il nuovo parcheggio tra le vie Pascoli e Fucini

L'opera è realizzata dal privato ed è in attesa dei collaudi

È ancora chiuso il parcheggio tra le vie Pascoli e Fucini a Rimini, un'area di sosta che anche oggi è al centro di alcune segnalazioni di nostri lettori, in attesa dell'apertura. Non è un parcheggio realizzato dal Comune, aveva precisato un mese fa palazzo Garampi, ma un'opera di urbanizzazione in carico a un soggetto privato, nell'ambito di un piano particolareggiato di realizzazione privata. Il Comune potrà dunque fruirne - e aprirlo all'uso da parte della cittadinanza - solamente quando il privato completerà il cantiere con i collaudi. Da fonti vicine a palazzo Garampi si rimarca ancora l'assenza di comunicazioni da parte della proprietà.