Rimini, aperto il nuovo parcheggio interrato di piazza Marvelli: oltre 300 posti auto

La struttura è già operativa 24 ore su 24. Al taglio del nastro presenti il sindaco Sadegholvaad e l’assessore Morolli

È stato aperto al pubblico ieri il nuovo parcheggio interrato di piazza Marvelli, a Rimini. Fin dal tardo pomeriggio di ieri, 16 luglio, i primi automobilisti, tra residenti e turisti, hanno utilizzato la nuova struttura, che mette a disposizione oltre 300 posti auto in una delle aree più frequentate della marina.

All’apertura erano presenti il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli, che hanno ringraziato imprese, tecnici e maestranze impegnati nella realizzazione dell’opera.

Il parcheggio si sviluppa su due livelli interrati, con ingresso dal lato nord e uscita sul lato sud, in collegamento con la nuova rotatoria tra via Tripoli e piazza Marvelli. La struttura è aperta 24 ore su 24 ed è dotata di un sistema di videosorveglianza con 44 telecamere, oltre alla lettura automatica delle targhe per semplificare le operazioni di pagamento, effettuabili alle tre casse situate al piano terra.

Nella fase iniziale di attivazione del servizio sarà inoltre presente personale dedicato nella control room, con il compito di monitorare il corretto funzionamento del nuovo parcheggio.