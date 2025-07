Rimini, bimba di 2 anni si perde sulla spiaggia: ritrovata dopo 45 minuti

La piccola era sparita dall’area giochi: la Polizia Locale l’ha ritrovata in uno stabilimento vicino

Tre quarti d’ora di paura che sono apparsi eterni per la famiglia, ma finale a lieto fine nella serata di giovedì, quando una bambina di due anni, in vacanza a Rimini con la madre, si è allontanata sulla spiaggia di Viserba, facendo temere il peggio.



Erano circa le 21.10 quando una segnalazione è arrivata alla Centrale Operativa della Polizia Locale: una donna ucraina, in vacanza con la figlia, non riusciva più a trovare la piccola, che giocava nell’area giochi del Bagno 35. È bastato un attimo di distrazione, e la bimba era sparita dalla vista.



Immediato l’intervento della pattuglia motociclistica della Polizia Locale, già presente nella zona del lungomare. Gli agenti sono riusciti a rintracciarla in un altro stabilimento, attirata probabilmente dalle giostre e dalle luci, senza rendersi conto della distanza.



Quando è stata riportata dalla madre, tra le lacrime e gli abbracci, la scena ha commosso tutti: le persone presenti sul lungomare hanno applaudito, sollevate.



La famiglia è stata poi riaccompagnata in albergo dagli agenti e la madre della bimba, felice ma ancora visibilmente scossa per la paura, ha ringraziato più volte gli agenti, commossa per l’attenzione.



“Un sincero grazie alla Polizia Locale per la rapidità e la delicatezza con cui è stato gestito l’intervento - è il commento dell’assessore alla sicurezza del comune di Rimini, Juri Magrini -. Questa vicenda, per fortuna a lieto fine, mostra quanto sia fondamentale avere una città attenta, in cui istituzioni e cittadini collaborano. Un episodio che si chiude con un abbraccio e un sospiro di sollievo”.