Rimini Blue Lab, il progetto Pluff tra acqua, infanzia e creatività: installazione al Part

Dal 3 al 7 giugno un’installazione immersiva e lo spettacolo “LàQua”

Il progetto “Pluff”, realizzato nell’ambito di Rimini Blue Lab – Il laboratorio riminese dell’economia verde e blu, finanziato dal PR FSE+ 2021-2027 attraverso la strategia ATUSS del Comune di Rimini, nasce dall’idea dell’acqua come elemento originario della vita e simbolo universale di appartenenza, memoria e trasformazione.

Per la comunità riminese il mare rappresenta non solo un paesaggio naturale, ma una dimensione emotiva e identitaria, luogo di incontro tra presente e ricordo, libertà e nostalgia.

Partendo da questa relazione profonda con il mare, il progetto si propone di esplorare e valorizzare il mondo interiore dei bambini, considerandoli portatori di uno sguardo originale e autentico sulla realtà. Il mare diventa così metafora di origine, mistero e scoperta, attraverso cui raccogliere pensieri, emozioni e narrazioni infantili.

L’iniziativa si è sviluppa lungo tre direttrici principali. La prima ha riguardato un percorso di ricerca con i bambini, fondato su metodologie partecipative basate sul gioco, sull’ascolto e sulla sperimentazione. Grazie all’esperienza educativa dell’associazione Alcantara, è stato costruito un archivio di materiali sonori e narrativi capace di documentare il pensiero infantile, in continuità ideale con il progetto “Filosofare”, ispirato ai Comizi d’amore di Pasolini.

La seconda direttrice è stata dedicata alla formazione della comunità educante. Attraverso tre incontri condotti dall’attore ed educatore Claudio Milani, educatori, insegnanti e genitori approfondiranno tecniche di narrazione, ascolto e comunicazione, hanno esplorato il tema delle emozioni mediante strumenti teatrali e rifletteranno sulla progettazione di esperienze collettive capaci di favorire relazioni significative e senso di comunità.

Il percorso è culminato nella realizzazione di un’installazione interattiva aperta alla cittadinanza dal 3 al 7 giugno presso il PART: uno spazio immersivo composto da suoni, immagini e oggetti che permetterà ai visitatori di condividere un’esperienza di ascolto reciproco e partecipazione, promuovendo valori di convivenza civile e rispetto.

A completamento del progetto andrà in scena, presso la Sala dell’Arengo di Rimini “LàQua” di Teatro Koreja, vincitore dell’Eolo Awards 2024 come miglior spettacolo dell’anno. Rivolto ai bambini da 0 a 3 anni, lo spettacolo celebra l’acqua come primo ambiente di vita e accompagna i più piccoli, attraverso suoni, ritmo e vocalità, in un’esperienza poetica ispirata al mondo intrauterino e alle prime scoperte sensoriali.