Rimini, borsa di studio per la violinista 17enne Diana Bolognesi

La studentessa del Conservatorio Maderna-Lettimi premiata per il suo talento

A soli 17 anni, Diana Bolognesi si aggiudica un’importante borsa di studio intitolata a Enzo Marani, riconoscimento voluto dalla sig.ra Francesca Perduca – vedova Marani -che premia il talento e apre nuove prospettive al suo percorso musicale.

Nata a Cesena, Diana studia violino presso la sede di Rimini del Conservatorio Statale Maderna-Lettimi, sotto la guida del maestro Maurizio Sciarretta. Ha iniziato a suonare a soli quattro anni e da allora coltiva un legame profondo con il suo strumento, trasformando la passione in un percorso di crescita costante. Già lo scorso anno si era distinta conquistando l’importante Premio Alberghini, confermando una maturità artistica rara per la sua giovane età. La borsa di studio rappresenta una nuova, preziosa opportunità per approfondire la propria formazione: «Con questo premio frequenterò un corso di alto perfezionamento», racconta Diana, che custodisce un sogno ambizioso: suonare il violino da solista con un’orchestra. Attraverso le note, la voce del suo Violino racconta la bellezza di un talento che cresce, la forza della dedizione e il coraggio di inseguire un sogno. Un percorso che rende orgoglioso il Conservatorio Maderna-Lettimi e che lega idealmente Rimini e Cesena nel sostegno a una giovane artista destinata a far parlare di sé. Il Conservatorio si congratula con Diana per questo importante traguardo, augurandole che la musica continui a essere la strada attraverso cui dare forma ai suoi sogni.