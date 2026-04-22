Rimini: buttafuori a processo per lesioni e rapina, slitta la sentenza

La vittima non si presenta, il giudice ordina l'accompagnamento coattivo

Si avvia alla conclusione il processo a carico di un 50enne addetto alla sicurezza di una discoteca riminese, accusato di lesioni aggravate e rapina ai danni di un giovane pakistano.

Nell’udienza di ieri era attesa la testimonianza della presunta vittima, che però non si è presentata. Il Tribunale ha quindi disposto l’accompagnamento coattivo per la prossima udienza del 19 maggio, quando saranno sentiti gli ultimi testimoni e potrebbe arrivare la sentenza.

I fatti risalgono all’agosto 2023: secondo l’accusa, la lite sarebbe nata durante l’allontanamento di un cliente ubriaco. Il connazionale intervenuto per calmare la situazione sarebbe stato aggredito dal buttafuori, che lo avrebbe anche rapinato del portafoglio prima di trascinarlo fuori dal locale.

L’imputato, difeso dall’avvocato Moreno Maresi, ha sempre respinto le accuse.