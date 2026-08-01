Rimini Calcio, ci sono anche Bellavista e Vitucci

Entrambi 2004, il primo difensore di fascia di grande forza fisica, ex Coriano (83 presenze in Eccellenza all'FCR; il secondo attaccante ex Sanatrcangelo

Leo Vitucci, attaccante, classe 2004, e Michele Bellavista, difensore centrale, classe 2005, sono i nomi nuovi della lista dei giocatori del Rimini Calcio che sarà ufficializzata oggi nella presentazione ufficiale all’Hotel Savoia. Nella serata di venerdì sono stati avvistati altri giocatori tra i quali l’attaccante Carmona. Un altro attaccante, Riccardo Montesi, ex Sampierana e Sammaurese, conteso anche dal Tropical Coriano, ha preferito il Fratta Terme.

Sabato alle 17 c’è il primo allenamento al Romeo Neri.

Il nome dell’attaccante ex Santarcangelo Vitucci, classe 2004 e 1,87 di altezza, era già stato anticipato nei giorni scorsi da Altarimini.it. Ha un curriculum giovanile di tutto rispetto, che comprende cinque anni con l’Atalanta e due importanti esperienze in prestito con le maglie di Parma e Palermo. Ha esperienze al Sora e ai Portuali Ancona. Nel suo bagaglio, anche due convocazioni in Nazionale di categoria a 16 anni. Un attaccante dalle grandi potenzialità che cerca la consacrazione.

Lo Vitucci (Rimini Calcio)

Il difensore Bellavista, ex Tropical Coriano dove era schierato da under (era in prestito), è un cresciuto nel settore giovanile dell’FCR dove ha mosso i primi passi fino all’approdo in prima squadra nella stagione 2022/23. In tre stagioni con la maglia dell’FCR (Eccellenza) ha collezionato 83 presenze ufficiali e realizzato una rete, imponendosi come uno dei giovani più promettenti della rosa grazie alla sua affidabilità, determinazione e crescita costante.

A Coriano è stato utilizzato da terzino su entrambe (all’occorrenza può fare il centrale o il braccetto); è un giocatore di grande forza fisica, sviluppa bene la corsa, bravo in progressione, ha spinta. Può fare il quarto o il quinto.

LA ROSA Ecco i giocatori che hanno già firmato un contratto con il Rimini Calcio per la stagione sportiva 2026/'27 ufficilaizzato dall'ufficio stampa biancorosso:

Lorenzo Pollini, portiere, classe 2004; Valerio Nava, difensore centrale, classe 1994; Alessandro Moricoli, esterno basso, classe 2001; Romeo Bertani, centrocampista, classe 1999; Alessandro Pasquini, centrocampista, classe 1998; Samuele Zannoni, centrocampista, classe 2002; Alessandro Carlini, attaccante esterno/mezzala, classe 2003; Sasa Cicarevic, trequartista/attaccante, classe 1994