Rimini Calcio, superata quota 2000 abbonati: ora obiettivo riaprire i distinti

La società lancia così l'iniziativa promozionale Amico biancorosso

Il Rimini calcio ha superato quota 2000 abbonamenti: a oggi, per la precisione, sono 2053 le tessere staccate. Numeri superiori ai 1800 del campionato di Eccellenza durante la gestione Grassi (2016-2017). La società lancia quindi una nuova promozione, "Amico biancorosso". I 2053 abbonati potranno portare un amico o un familiare allo stadio a un prezzo stracciato: 30 euro.



"Chi aderirà all’iniziativa riceverà gratuitamente una T-Shirt Limited Edition con il logo storico della Rimini Calcio. L’Amico Biancorosso potrà scegliere il proprio posto, tra quelli rimanenti, nei settori Laterali, Distinti e Curva. Con questa iniziativa la società conta di arrivare all’obiettivo di 2500 abbonamenti e oltre e riaprire i distinti. Se tutti i 2053 abbonati aderissero potremmo avere 4000 persone allo stadio ogni domenica e creare qualcosa di speciale ad ogni gara casalinga", spiega la società in una nota.



La promozione è riservata a chi ha già sottoscritto un abbonamento: si potrà attivare al costo di 30 euro, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 17 alle 19, presso lo Stadio Romeo Neri. Basterà mostrare il QR code inviato via messaggio, i dati personali dell’amico e il settore scelto tra quelli disponibili per avere un secondo abbonamento e la T-Shirt a edizione limitata.