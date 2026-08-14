Rimini Calcio, tris nel test di Verucchio. Sono 1077 gli abbonamenti

A segno De Angelis nel primo tempo e due volte Zannoni nella ripresa. Tre i legni colpiti dalla squadra di Gadda

Dopo la vittoriosa amichevole con il Roncofreddo al Neri, il Rimini torna in campo al “Comunale”, di Villa Verucchio per la tradizionale gara con il Verucchio, squadra di prima categoria. Successo dei biancorossi per 3-0.

Primo squillo biancorosso al 5’, con un doppio colpo di testa. Il primo a colpire è Piazze, che sbatte su Palumbo e poi Malavasi, che però alza troppo la mira. La seconda occasione ospite degna di nota arriva al 22’. Carlini riceve sulla fascia, si accentra e calcia. Dopo la respinta di Palumbo è Piazze a impattare, ma il portiere alza oltre la traversa.

Il Rimini però continua a premere per andare in vantaggio. L’attaccante uruguyano di Gadda, al 24’, lavora un altro pallone, questa volta a beneficio di Cicarevic. Il tentativo del 10 in maglia bianca sbatte su un ottimo Palumbo. Al 29’ altra opportunità per i biancorossi. Un’azione manovrata porta al tiro Fabbri che, servito da Malavasi, centra il palo. Gli ospiti non riescono a sfondare. Al 35’ su cross di Moricoli, Carlini colpisce un altro legno. Dopo un lungo flirt con il gol il Rimini passa con una botta dalla distanza di De Angelis al 43’.

In avvio di ripresa, gli uomini di Gadda raddoppiano grazie a un sinistro diagonale di Zannoni. Al 9’ è 0-2. Gli ospiti, come accaduto per tutto il match hanno il controllo del gioco e vanno vicini allo 0-3, su un tiro di Ammora, respinto da Beccari al 18’. I ragazzi di Gadda continuano a creare. Su un cross di Nisi, Zannoni impatta al volo e colpisce il terzo palo della serata riminese. E’ lo stesso Zannoni a siglare di testa il gol che vale lo 0-3 al 29’, deviando in rete il traversone di Zavatta. Nel finale il Rimini controlla la gara e vince la sua terza gara su tre, in preparazione al campionato.

ABBONAMENTI Sono 1077 gli abbonamenti staccati. La campagna abbonamenti resterà attiva la prossima settimana dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20. In occasione delle amichevoli si potrà sottoscrivere l'abbonamento fino a fine gara. La promo attualmente in essere scadrà il 23 agosto.

IL TABELLINO

Verucchio - Rimini 0-3

Verucchio: Palumbo (1st Beccari), Osmani (24' st Menghi), Fontana, Fabbri, Pagliarani (Zani, 24' st), Tosi (28’ st Mosconi), Tentoni (13’ st Cruciani), Caldari, Vucaj (1' st Collini), Muto, Santini All: Carnevali

Rimini: Pollini (1'st Roberto), Fabbri (1'st Ciavatta), Bellavista (1'st Nava), Maggioli (1'st Carnesecchi), Moricoli (1'st Magnanini), De Angelis (1'stNisi), Malavasi (1'st Bertani, 24’ st Prekaj), Pasquini (1'st Zannoni), Carlini (1'st Ammora), Piazze (1'st Carmona), Cicarevic (1' st Vitucci) All: Gadda

Arbitro: Pietro Pio Izzo

Reti: De Angelis 43’, 9' e 29' st Zannoni

Note: 500 spettatori