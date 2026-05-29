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Rimini, cambia l’orario dell’Ambulatorio Urgenze Oculistiche nei festivi

Dal 31 maggio apertura domenicale e nei giorni festivi dalle 10 alle 13.3

A cura di Grazia Antonioli Redazione
29 maggio 2026 11:08
Rimini, cambia l’orario dell’Ambulatorio Urgenze Oculistiche nei festivi -
Rimini
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Sanità
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L'Az Ausl comunica che da domenica 31 maggio, l’orario di apertura dell’Ambulatorio Urgenze Oculistiche dell'Ospedale di Rimini, per le giornate di domenica e dei giorni festivi sarà rimodulato come segue:

apertura dalle ore 10 alle ore 13.30.
Dalle ore 13.30 e fino alle 19 rimane attiva la reperibilità dello specialista per le gravi urgenze cliniche.

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