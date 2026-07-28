Rimini capitale della cultura sportiva: dal 3 settembre torna il Festival dedicato ai valori dello sport

La quinta edizione della manifestazione porterà in città incontri e testimonianze con protagonisti come Luca Toni e Achille Polonara

Dal 3 al 6 settembre 2026 Rimini ospiterà la quinta edizione del Festival della Cultura Sportiva, la manifestazione nata per raccontare lo sport non soltanto attraverso i risultati e la competizione, ma anche e soprattutto come strumento di crescita, formazione e condivisione.

Ideato e organizzato dall’associazione culturale Sportellate, in collaborazione con Shark Sport Events e con il supporto della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini, il Festival coinvolgerà diverse location distribuite in tutta la città, proponendo incontri, testimonianze e occasioni di confronto dedicate alle molteplici espressioni della cultura sportiva.

Giunto al suo quinto anno, il Festival nasce dall’amore per lo sport e dalla convinzione che l’esperienza sportiva contribuisca a formare la persona prima ancora dell’atleta. Un principio che continua a guidare una manifestazione diventata un appuntamento fisso del tessuto riminese, e capace di riunire protagonisti, giornalisti, comunicatori, appassionati e realtà del territorio.

Il cuore dell’edizione 2026 del Festival sarà rappresentato dai due main event in programma nella prestigiosa cornice del Cinema Fulgor.

Venerdì 4 settembre saranno protagonisti Luca Toni, campione del mondo con la Nazionale italiana e tra gli attaccanti più rappresentativi del calcio italiano, il giornalista Giuseppe Pastore ed Emanuele Atturo, direttore della rivista L’Ultimo Uomo. Un incontro che proverà a dare delle risposte a quelli che sono i tanti problemi che attanagliano il calcio italiano da diverso tempo.

Sabato 5 settembre il palco del Cinema Fulgor ospiterà invece Achille Polonara e Raffaele Ferraro, fondatore del progetto La Giornata Tipo. Al centro dello speech promosso da RiminiWellness ci saranno la pallacanestro, il percorso umano e sportivo degli ospiti e i valori che accompagnano la vita di un atleta oltre la dimensione agonistica.

I due appuntamenti principali si inseriranno in un programma più ampio, diffuso in diversi luoghi simbolici di Rimini e pensato per avvicinare pubblici differenti al racconto dello sport, delle sue storie e della sua capacità di incidere positivamente sulla società. Tra questi spicca senza dubbio l’inaugurazione di una nuova Area Wellness in Piazzale Kennedy, dove sarà possibile fare attività fisica all’aria aperta in modo totalmente gratuito.