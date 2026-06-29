Rimini celebra 40 anni di fedeltà turistica del Gruppo Terza Età comasco

Consegnato il diploma a Lambrugo, Merone e Monguzzo: dal 1986 vacanze stabili in città e legame storico con l’Hotel Primavera

Quarant’anni di vacanze nello stesso luogo non sono solo un’abitudine, ma una scelta di amicizia e di affetto che si rinnova nel tempo e si tramanda di generazione in generazione. L'Amministrazione comunale ha festeggiato questo legame indissolubile, consegnando il Diploma per i 40 anni di soggiorni nella città di Rimini al Gruppo Terza Età dei Comuni di Lambrugo, Merone e Monguzzo (CO).

Nato nei primi anni ’80 come consorzio dedicato alla socializzazione, dopo aver sperimentato diverse località turistiche tra Liguria, Sicilia e Ischia, il gruppo ha eletto Rimini come meta di riferimento stabile dal 1986, creando un ponte affettivo che oggi collega non solo i frequentatori storici, ma anche figli e nipoti.

Punto di riferimento costante di questa storia è l’Hotel Primavera, struttura a gestione familiare fondata nel 1946 da Luigi Migani in una città in piena ricostruzione post-bellica. Evolutosi nel tempo fino alla ricostruzione del 1971, l'albergo oggi è gestito in continuità da Nadia e Vittorio insieme a Veronica e Virginia, che accolgono i loro clienti come fossero parenti o amici.

L’Assessora Francesca Mattei, nel consegnare il riconoscimento, ha espresso il ringraziamento della città al gruppo comasco per l'affetto dimostrato e alla famiglia Migani per la continuità della gestione e il ruolo svolto nell'offerta turistica locale.