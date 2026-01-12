Rimini celebra Guido Cagnacci con un libro e una rassegna dedicata

Alla Biblioteca Gambalunga presentazione del volume sulla prima vita dell’artista del Seicento

Martedì 13 gennaio 2026, data indicata dalle fonti come una delle possibili giornate di nascita di Guido Cagnacci la Biblioteca civica Gambalunga ospita, nell’ambito della rassegna “Libri da queste parti ”, la presentazione del volume Guido Cagnacci. La prima vita nella Romagna e nell’Emilia del Seicento di Massimo Pulini e Gilberto Urbinati, un ideale omaggio a uno dei più inquieti e moderni protagonisti del Seicento italiano.

Il libro di Massimo Pulini, arricchito dalle fotografie di Gilberto Urbinati, ricostruisce la “prima vita” dell’artista romagnolo, quella che si svolge tra Romagna ed Emilia, prima del definitivo distacco dalla patria e dell’affermazione europea. A presentare il volume saranno gli stessi autori, Massimo Pulini, pittore e storico dell’arte, e Gilberto Urbinati, autore dell’apparato fotografico che accompagna la pubblicazione.

Il libro nasce da una vasta e rigorosa indagine dedicata alla fase iniziale dell’attività di Guido Cagnacci, oggi annoverato tra i grandi protagonisti della pittura italiana ed europea del Seicento. Le opere della formazione e della prima maturità, prevalentemente a soggetto sacro, sono ancora oggi in larga parte conservate nei loro siti originali tra Romagna, Emilia e Marche, e costituiscono il preludio alla più nota produzione profana, colma di seducente sensualità, che accrescerà la fama dell’artista a livello internazionale. Il volume si distingue per una nuova e rigorosa campagna fotografica ad alta definizione, che documenta tutte le opere giovanili presenti nei territori d’origine del pittore. Le immagini, frutto del lavoro di Gilberto Urbinati, restituiscono dettagli e scorci di straordinaria intensità, mettendo in evidenza la qualità epidermica della pittura di Cagnacci e la sua precoce modernità di linguaggio. Un’ampia sezione del libro è dedicata proprio a questa carrellata di particolari, capace di trasformare la percezione consolidata dell’artista. La ricerca sul campo, insieme a nuove scoperte, a rinnovate interpretazioni iconografiche e alla rilettura di documenti biografici, consente di restituire un’immagine inedita di Cagnacci e di far emergere relazioni finora poco indagate con altre personalità del panorama artistico della prima metà del Seicento, tra cui il sodalizio con il pittore romano Andrea Sacchi, fautore di una visione rarefatta e filosofica del Barocco.



L’incontro, che si terrà nella sala della Cineteca alle ore 17.30 si propone come un viaggio di parole e immagini nella più raffinata pittura del Barocco italiano e come un’occasione per riscoprire, attraverso nuove chiavi di lettura, una delle personalità più geniali e indipendenti dell’intero Seicento.

Massimo Pulini pittore, scrittore e storico dell’arte, è titolare della cattedra di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Ha redatto numerosi saggi sull’arte italiana del XVI e XVII secolo e curato varie esposizioni museali. Dal 2011 al 2019 è stato assessore alle arti del Comune di Rimini, per il quale ha ideato e diretto le quattro edizioni della Biennale del Disegno.

Gilberto Urbinati fotografo specializzato nella riproduzione di dipinti antichi e moderni, da anni collabora con i principali enti culturali cittadini e con pittori e storici dell’arte del territorio.

Ingresso libero

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie al termine della presentazione