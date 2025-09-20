Altarimini

Rimini celebra la giornata mondiale dei fiumi con un pomeriggio di iniziative

Tra gli appuntamenti in programma anche la presentazione pubblica a cura dell’Amministrazione comunale del progetto del Boulevard Blu

A cura di Michela Alessi Redazione
20 settembre 2025 12:15
Rimini
Attualità
In occasione della Giornata mondiale dei Fiumi, il Comune di Rimini in collaborazione con la Società de Borg organizza per domenica 28 settembre il progetto FiumAEne – Dove il fiume incontra il mare, un pomeriggio di iniziative dedicate al rapporto tra l’acqua e la città, intrecciando teatro, fotografia e incontri, promosso nell’ambito del progetto ATUSS “Rimini Blue Lab”.

Tra gli appuntamenti in programma anche la presentazione pubblica a cura dell’Amministrazione comunale del progetto del Boulevard Blu, l’intervento di riqualificazione del porto canale fluviale di Rimini cuore della strategia ATUSS.

Lo stato di avanzamento del progetto del Boulevard Blu e il programma dell’iniziativa FiumAEne – Dove il fiume incontra il mare saranno illustrati in conferenza stampa lunedì 22 settembre alle ore 11 nella Sala della Giunta della Residenza Comunale dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il presidente de la Società de Borg Stefano Tonini.

