Rimini celebra la giornata mondiale dei fiumi con un pomeriggio di iniziative

Tra gli appuntamenti in programma anche la presentazione pubblica a cura dell’Amministrazione comunale del progetto del Boulevard Blu

In occasione della Giornata mondiale dei Fiumi, il Comune di Rimini in collaborazione con la Società de Borg organizza per domenica 28 settembre il progetto FiumAEne – Dove il fiume incontra il mare, un pomeriggio di iniziative dedicate al rapporto tra l’acqua e la città, intrecciando teatro, fotografia e incontri, promosso nell’ambito del progetto ATUSS “Rimini Blue Lab”.

Tra gli appuntamenti in programma anche la presentazione pubblica a cura dell’Amministrazione comunale del progetto del Boulevard Blu, l’intervento di riqualificazione del porto canale fluviale di Rimini cuore della strategia ATUSS.

Lo stato di avanzamento del progetto del Boulevard Blu e il programma dell’iniziativa FiumAEne – Dove il fiume incontra il mare saranno illustrati in conferenza stampa lunedì 22 settembre alle ore 11 nella Sala della Giunta della Residenza Comunale dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il presidente de la Società de Borg Stefano Tonini.