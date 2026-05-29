Rimini celebra la Mille Miglia con un incontro al Museo della Città

Il 4 giugno al Lapidario romano una serata dedicata alla storica corsa automobilistica

In attesa del passaggio della Mille Miglia a Rimini, previsto per venerdì 12 giugno, la città rende omaggio alla storica competizione automobilistica con l’incontro “Aspettando la Mille Miglia. La corsa più bella del mondo a Rimini”, in programma giovedì 4 giugno 2026 alle ore 21 presso il Lapidario romano del Museo della Città.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Rimini in collaborazione con Panozzo Editore e ACI Rimini, e si propone di accompagnare il pubblico in un viaggio nella memoria, alla scoperta del profondo legame che unisce la Mille Miglia e Rimini, caput viarum attraversato da ben ventitré edizioni della competizione.

Nel corso della serata saranno rievocati episodi, personaggi e atmosfere di una competizione che ha segnato l’immaginario collettivo italiano del Novecento, trasformando per decenni le strade della penisola in un palcoscenico di velocità, eleganza e passione popolare. Particolare attenzione sarà dedicata al rapporto tra la Mille Miglia e Rimini: dall’entusiasmo con cui i riminesi accoglievano il passaggio delle vetture ai protagonisti locali della corsa.

A dialogare saranno Gianni Morolli, Tommaso Panozzo ed Enzo Pirroni, con la conduzione di Maurizio Ceccarini. Introduzione a cura di Alessandro Giovanardi.

L’incontro vuole offrire non soltanto una ricostruzione storica, ma anche un racconto culturale e umano della Mille Miglia, considerata ancora oggi “la corsa più bella del mondo”, capace di evocare il fascino dell’Italia e della grande epopea dell’automobilismo.

In caso di maltempo, la conferenza si svolgerà all’interno del Museo della Città.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.