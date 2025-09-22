Rimini celebra l’arte del gelato: il gusto Bacio trionfa al concorso Bruno Fabbri

L'evento ha celebrato l'eccellenza della gelateria artigianale

Creatività, tecnica e passione sono stati gli ingredienti principali della XIII Edizione del "Concorso e Borsa di Studio Il Gelato di Bruno Fabbri", che si è tenuta lunedì 22 settembre presso il Centro di Formazione Talenti di Rimini all'interno azienda Dulca.

L'evento ha celebrato l'eccellenza della gelateria artigianale, chiamando a raccolta maestri e giovani promesse per reinterpretare uno dei gusti più amati: il Bacio.

La competizione ha visto i gelatieri professionisti sfidarsi nella creazione del miglior gelato al gusto Bacio, sottoponendo le loro opere a una giuria di esperti del settore. Dopo un'attenta valutazione basata su gusto, struttura e originalità, la giuria – composta da Maurizio Paci (maestro gelatiere), Giovanni Perticaroli (tecnico gelatiere Leagel), Bettina Balzani (food blogger), Alessia Gualtieri (trade marketing Eurovo Service) e Chiara Zammarchi (Event manager team Sigep) – ha decretato il podio:

1° Classificato: MIRKO BALDAZZI, della gelateria Balmor 155 di Cervia

2° Classificato: LAURA MARTINI della gelateria Nuova Sweet Line di Cesena

3° Classificato: CRISTINA CRACIUN della gelateria Mon Amour di Bellaria.

L'evento ha confermato anche la sua importante vocazione formativa con il 10° Concorso Junior, che ha permesso agli studenti degli Istituti Alberghieri "P. Artusi" di Forlimpopoli e "S. Savioli" di Riccione di vivere un'esperienza diretta sul campo, imparando l'arte del gelato artigianale. Hanno partecipato tra i junior: David Vaienti, Martina Conti, Grifoni Gaia per l’Ist. Artusi di Forlimpopoli; Eileen Monticelli, Gioia Galli e Davide Mazza per l’Ist. Savioli di Riccioni. Tutti i partecipanti si sono aggiudicati un prestigioso corso formativo di gelateria presso Iceteam 1927.

Un sentito ringraziamento va alle aziende che hanno reso possibile questa indimenticabile edizione: Iceteam 1927, Leagel, Ken Foods, Eurovo, Belcolade, Benvenuto e Frascheri. Il loro supporto è stato fondamentale per la buona riuscita della manifestazione e per sostenere il futuro della gelateria di qualità.

L'entusiasmo e l'alta qualità delle creazioni presentate segnano il successo di questa edizione e pongono le basi per il futuro. L'appuntamento è già fissato per il prossimo anno con la quattordicesima edizione.