Rimini celebra l’Epifania con la magia di “In Viaggio con i Magi” immersa nella neve

La nevicata rende ancora più suggestivo il percorso che unisce tradizione, musica e videomapping sul Duomo

La nevicata di ieri ha reso ancora più suggestiva la terza edizione di In Viaggio con i Magi, trasformando il centro storico in uno scenario sospeso e carico di significato. Nonostante le difficoltà legate al meteo, il percorso è stato riorganizzato e il Duomo di Rimini si è riempito di famiglie e spettatori al termine del cammino per assistere all’evento che da tre anni intreccia tradizione e memoria in occasione dell’Epifania.

Dall’invaso del Ponte di Tiberio, con l’apertura affidata a una danza tradizionale dei Filippini, fino all’arrivo in Duomo, il viaggio si è snodato tra canti, musica e immagini: bambini e famiglie, cori, tamburi, cavalli e il videomapping sulla facciata del Duomo realizzato dall’Accademia LABA di Rimini. Particolarmente emozionante il recitato del bambino alla finestra, simbolo di una “caccia al tesoro” intesa come ricerca di senso.



L’evento, che si è concluso con il concerto dell’ensemble Einstein EYOS e il saluto del Vescovo, è stato realizzato da MADE Officina Creativa in collaborazione con il Comune di Rimini e la Diocesi di Rimini, con il supporto dell’Associazione Il Brillio, dell’Associazione Ponte dei Miracoli e dell’Associazione Migrantes.

