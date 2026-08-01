Rimini, centro storico: arriva un nuovo servizio di vigilanza urbana

Operatori non armati affiancheranno forze dell'ordine e polizia locale per segnalare criticità nell'area del Mercato Coperto e del centro storico

Il centro storico di Rimini avrà un nuovo presidio dedicato alla sicurezza e al supporto delle attività economiche. Dalla seconda metà di luglio ha preso infatti il via un servizio di vigilanza svolto da personale non armato, incaricato di monitorare in particolare l'area del Mercato Coperto e di segnalare eventuali situazioni critiche alle forze dell'ordine e alla polizia locale.

L'iniziativa rientra tra le azioni previste dal progetto degli Hub Urbani, il programma promosso dalla Regione Emilia-Romagna al quale il Comune ha aderito insieme alle associazioni di categoria. Tra gli obiettivi del progetto c'è infatti anche il rafforzamento della sicurezza urbana, individuando proprio il Mercato Coperto come uno dei punti strategici del centro storico per la sua forte attrattività e l'elevata presenza di cittadini e visitatori.

Le modalità operative saranno definite nei prossimi giorni insieme all'operatore incaricato del servizio. L'orientamento dell'amministrazione è quello di garantire una presenza quotidiana durante il periodo estivo, con un rafforzamento nelle serate del mercoledì in occasione della shopping night. Con l'arrivo dell'inverno il servizio sarà rimodulato, concentrandosi nei giorni di mercato e durante eventi e ricorrenze particolarmente partecipati.

L'obiettivo è offrire agli esercenti, con particolare attenzione all'area dell'ex convento di San Francesco, un punto di riferimento aggiuntivo capace di dialogare rapidamente con le forze dell'ordine in caso di necessità, contribuendo a prevenire episodi che possano compromettere la vivibilità di una delle zone più frequentate della città. L'amministrazione monitorerà l'efficacia del progetto nelle prossime settimane, valutando eventuali modifiche o correttivi. Il nuovo presidio si inserisce nel più ampio piano di interventi dedicati alla sicurezza del centro storico ed è pensato come misura complementare alla recente ordinanza anti-alcol, introdotta per garantire una maggiore fruibilità degli spazi pubblici e contrastare fenomeni di degrado urbano. Parallelamente, la Polizia Locale ha già intensificato i controlli, che proseguiranno per tutta l'estate.